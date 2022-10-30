Galatasaray ara transfer öncesi çok flaş bir hamle yaptı! Deniz’le ilk temas

Süper Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesine iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın ocak ayında takviye etmek istediği bölgelerden birisi forvet hattı... Yönetim, sezon başında Benfica'dan çok büyük umutlarla kiralanan ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic'le yollarını ayırmayı ciddi şekilde gündemine aldı.
7 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
İsviçreli yıldızın ayrılığı durumunda alınabilecek isimleri masaya yatıran teknik direktör Okan Buruk ve futbol komitesinin hazırladığı listenin ilk sırasında Deniz Undav yer alıyor. Belçika'da gösterdiği müthiş performansın ardından 8 milyon Euro karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Türk forvet şu ana kadar Premier Lig'de çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Brighton formasıyla 7 resmi maçta sadece 122 dakika sahada kalabilen Deniz Undav takımına 1 gollük katkı verebildi.
BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULACAK!
G.Saray 26 yaşındaki forveti kadrosuna katarak hem kadrosunu önemli bir golcüyle takviye etmek hem de yerli rotasyonuna kalite katmak istiyor. Şu ana kadar hiçbir milli takımın formasını giymeyen Almanya doğumlu Deniz Undav, Aslan'a gelmesi durumunda yerli statüsünde oynayacak.