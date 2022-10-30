Galatasaray ara transfer öncesi çok flaş bir hamle yaptı! Deniz’le ilk temas





7 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

İsviçreli yıldızın ayrılığı durumunda alınabilecek isimleri masaya yatıran teknik direktör Okan Buruk ve futbol komitesinin hazırladığı listenin ilk sırasında Deniz Undav yer alıyor. Belçika'da gösterdiği müthiş performansın ardından 8 milyon Euro karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Türk forvet şu ana kadar Premier Lig'de çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Brighton formasıyla 7 resmi maçta sadece 122 dakika sahada kalabilen Deniz Undav takımına 1 gollük katkı verebildi.