Cumhuriyet Koşusu’nu jokeyliğini Mustafa Çiçek’in yaptığı “Kıyıcı” isimli safkan kazandı



SÜPER LİG'DE PAZAR ATEŞİ

Spor Toto Süper Lig'de bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. Hafta içinde Valerien Ismael'le yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk sınavına bugün Ümraniyespor önünde çıkacak. Vodafone Park'taki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Akşam ise lider Fenerbahçe sahne alacak. Sarı- Lacivertliler saat 20.00'de İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Bugün ayrıca saat 14.30'da Ankaragücü- Hatayspor ve 17.00'de Kayserispor-Adana Demirspor maçları da oynanacak.



BROWN İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş Emlakjet Basketbol Takımı sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li basketbolcu Bryce Brown ile yollarını ayırdı. Siyah-Beyazlı takım, oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı.



MEKSİKA'YA CORONA ŞOKU

Sevilla'nın Meksikalı yıldızı Jesus Corono'dan ülkesine kötü haber geldi. Sevilla'nın hocası Sampaoli, yıldız ismin ayak bileğindeki sataklık nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini söyledi.



MİLAN'DAN GİROUD KARARI

İtalyan basını, Milan'ın 36 yaşındaki Fransız forveti Olivier Giroud'nun sezon sonunda bitecek kontratını 1 yıl daha uzatmak için teklifte bulunacağını iddia etti.



VODAFONE PARK KAPALI GİŞE

Siyah-Beyazlı taraftarlar Ümraniyespor karşılaşmasının biletlerini kısa sürede tüketti. Teknik direktör Şenol Güneş'in 2,5 yıllık aranın ardından Vodafone Park'ta takımın başında çıkacağı ilk maç kapalı gişe oynanacak.



BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Beşiktaş Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirien antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma ve koşu çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.



2 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Fransız sağ bek Valentin Rosier ve Portekizli orta saha Gedson Fernandes kart görmeleri halinde Ligde 12. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.



KARTAL'IN RAKİBİ ÜMRANİYE

Siyah-Beyazlı takım yeni hocası Şenol Güneş yönetiminde bugün ilk maçına Ümraniye karşısında çıkacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 17.00'de start alacak.



KONYA 1 PUANI 82'DE KURTARDI

Süper Lig'in güçlü ekibi Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. 50. dakikada Konya kalecisi Sehic pas hatası yaptı, Hajradinovic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 82. dakikada Ikpeazu'nun pasını alan Guilherme dar açıdan kaleye sert vurdu: 1-1. Takımlar bu sonuçla 1 puana razı oldu.



C.BAŞKANLIĞI YAT YARIŞLARI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı 3. uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhuriyet Kupası mücadelesi, İstanbul Boğazı'nda gerçekleşti. Yarışlara 28 ülkeden 600'den fazla yarışçı katıldı. Bugün Moda- Adalar Parkuru'nda Mavi Vatan Kupası yarışları gerçekleştirilecek. Son yarışın ardından ödül töreni yapılacak.



ATLETİCO MADRİD'E BİR ŞOK DAHA: 3-2

Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ile 2-2 berabere kaldığı maçın 90+8'inde penaltı kaçıran ve elenen Atletico Madrid'in şanssızlığı sürüyor. Cadiz, 1. ve 81. dakikada 2-0 öne geçti. Atletico 85 ve 89'da Felix ile beraberliği yakaladı fakat 90+9'da Sobrino'yu tutamayınca 3-2 yenildi. Simeone hocanın tahtı sallanıyor.



PARİS'İN YILDIZLARI DURMUYOR: 4-3

Hafta ortasında Devler Ligi'nde Maccabi Haifa'yı 7-2 deviren PSG, ligde de kazandı. Fransız ekibi iki kez yenik düşmesine rağmen 24'te Soler, 55'te Messi, 62'de Neymar ve 77'de Mbappe'nin (penaltı) golleriyle Troyes'u mağlup etti. Troyes'un gollerini 3'te ve 52'de Mama Balde ve 88'de Ante Palaversa attı. PSG 35 puanla lider.



TOFAŞ BEŞİKTAŞ'I GRAY'LE DEVİRDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Tofaş, Beşiktaş'ı son çeyrekteki etkili oyunuyla 80-72 mağlup etti. Tofaş'ta Rob Gray 17, Arturas Mlaknis 16 sayı ile oynadı. Diğer maçlarda Gaziantep konuk ettiği Manisa'yı 87-73 yendi. Türk Telekom ise uzatmaya giden maçta Konyaspor'u 99-93 mağlup etti.



ASLAN DERBİ STARTINI VERDİ

G.Saray, hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda oyuncular bir hayli keyifliydi.



GOL SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

Galatasaray'da ilk golünü atan Juan Mata bu kareyi paylaştı.



GEDSON'DAN MULEKA İLE POZ

Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson idmandan bu kareyi paylaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN