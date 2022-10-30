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    Cumhuriyet Koşusu’nu jokeyliğini Mustafa Çiçek’in yaptığı “Kıyıcı” isimli safkan kazandı

    Cumhuriyet Koşusu’nu jokeyliğini Mustafa Çiçek’in yaptığı “Kıyıcı” isimli safkan kazandı. İşte sizler için derledğimiz 30 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Cumhuriyet koşusu Kıyıcı’nın

    At yarışlarında 42. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu jokeyliğini Mustafa Çiçek'in yaptığı "Kıyıcı" isimli safkan kazandı. 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda bin 600 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan Arap olan 14 at katıldı. Koşuyu birinci bitiren Kıyıcı, sahibi Onur Türker'e 1 milyon 900 bin lira kazandırdı. 84. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise Ayhan Kurşun'un jokeyliğini yaptığı "Final Dance" isimli safkan kazandı. 1939 yılından bu yana kesintisiz olarak yarış takviminde yer alan koşuyu Final Dance, 2.30.06'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Koşuyu birinci bitiren "Final Dance", sahibi Nimet Tarif Kurtel'e 1 milyon 200 bin lira kazandırdı.



    DERSİMİZ FERENCVAROS!
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçında yapılan hataları yardımcılarıyla analiz etti. Avcı, orta sahadaki basit top kayıpları, bireysel hatalar ve oyun planına sadık kalınmaması üzerine Ferencvaros maçına kadar önce görüntülü analizler yapacak. Tecrübeli hocanın, görüntülü analizler sonrası saha uygulamaları ile bu sorunları çözmeye çalışacağı öğrenildi.



    KAYIP YILDIZ DJANİNY
    Trabzonspor'un yıldızı Djaniny, geçen sezon 11 gol ve 5 asistle takımın en formda isimlerinden biriydi. Bu sezon ise 15 maçta gol ve asist üretemedi.



        SAMSUN UYGUN ADIM
        Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor, Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı. 33. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ali Ülgen'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Burak'ın sağından filelerle buluştu: 0-1. 61. dakikada Ahmet Sagat'ın pasında Laura kaleci Burak'ı da çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru ilan etti: 0-2.



        EN BÜYÜK KUPA F.BAHÇE'NİN
        Voleybolda en büyük kupa Fenerbahçe Opet'in oldu. Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Vakıfbank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

        BÜYÜK ÇEKİŞME
        İlk seti 25-23 kazanan F.Bahçe, ikinci sete de hızlı başladı... Sarı Kanarya, Fedorovtseva'nın ace sayılarıyla ikinci setin başında 4-0 öne geçti... Zehra Güneş ve Egonu'nun oyuna ağırlığını koymasıyla skoru 13-12'ye getiren Vakıfbank, bu sette ilk kez öne geçti. Ancak etkili bloklarıyla rakibini durduran Fener, seti 25-21 kazanarak 2-0'ı yakaladı. Vakıfbank 11-7 geriye düştüğü 3. sette 8-1'lik seri yakalasa da Kanarya, son seti 25-21 kazanıp kupaya uzandı.



        LUCAS TORREİRA PARMAK ISIRTTI
        Cimbom'un Uruguaylı yıldız orta sahası Lucas Torreira, Karagümrük maçında ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekti. Tecrübeli oyuncu, Karagümrük maçında 64 isabetli pas yaptı ve yüzde 95 isabet sağladı. Comparisonator'un verilerine göre; 5 asibetli uzun pas atan ve yüzde 100 isabet sağlayan yıldız orta saha, 15 başarılı defansif aksiyon yaparak 9 kez top kazandı.



            HAALAND YOKSA DE BRUYNE VAR
            Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, Leicester'ı De Bruyne'nin 49'da attığı frikik golüyle yendi. City maç fazlasıyla lider oldu. Chelsea ise Brighton'a 4-1 mağlup olarak büyük şok yaşadı. Liverpool evinde Leeds'e 2-1 kaybetti. Liverpool iç sahadaki 70 maçlık yenilmezlik serisini bu mağlubiyetle yitirmiş oldu.



            NAPOLİ EVİNDE FARKLI KAZANDI
            İtalya Serie A 12. hafta maçında Napoli sahasında konuk ettiği Sassuolo'yu 4-0 mağlup etti. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 4,19 ve 77. dakikalarda Osimhen ve 36'da Kvaratskhelia kaydetti. Konuk takımda Luuriente 84. dakikada kırmızı kart gördü. Napoli bu sonuçla 32 puana yükseldi ve ligde liderliğini sürdürdü.



            BAYERN MÜNİH MAINZ'I EZDİ GEÇTİ
            Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih, Mainz'a gol yağdırdı. Bavyera ekibi rakibini 6-2'lik ezici bir sonuçla yendi. Münih'e galibiyeti getiren goller Gnabry, Musiala, Mane, Goretzka, Mathys Tel ve Eric Choupo-Moting kaydetti. Konuk takımın golleri ise Widmer ve Ingvartsen'den geldi. Bayern Münih bu sonuçla 25 puana yükseldi.



                İSMAİL VE KİNG DÖNDÜ
                Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı. Jorge Jesus yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Sakatlıkları geçen İsmail Yüksek ve King takımla birlikte çalıştı.



                FERDİ KADIOĞLU KART SINIRINDA
                Fenerbahçe'de, İstanbulspor maçı öncesinde Ferdi Kadıoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Ferdi, bugün İstanbul maçında kart görürse önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.



                CUMHURİYETE ÖZEL FENER ALAYI
                F.Bahçe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ülker Stadyumu'nun önünde yaptırılan deniz fenerini açtı. Yönetim, sporcular ve taraftarların katıldığı fener alayında, cumhuriyetin 100. yılına dek yanacak fenerin aydınlatılması yapıldı. Başkan Ali Koç, "Bağımsızlığın, özgürlüğün, bilimin ve çağdaşlığın 99. yılı. Cumhuriyetimizin 100. yılında da en önde olacağız. Kadın voleybol takımımız, Cumhuriyet Bayramı'nda şampiyonluk fitilini ateşlemiştir" dedi.



                    ALANYASPOR YÜKSELİŞTE
                    Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray karşısında 2-0'dan dönüp 1 puan kazanan Alanyaspor, Gaziantep'i yenerek son 3 maçta 7 puan topladı. 21. dakikada Sol kanattan Zinedine'in kullandığı kornerde kaleci Günay Güvenç'in elinden kaçırdığı top arkaya sekti. Defanstan önce araya giren Leroy Fer, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 53. dakikada Alanyaspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Ahmed Hassan'ın pasında topla buluşan Balkovec, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Gaziantep FK son 7 karşılaşmada 4. mağlubiyetini yaşarken, sadece 5 puan topladı.


                    SÜPER LİG'DE PAZAR ATEŞİ
                    Spor Toto Süper Lig'de bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. Hafta içinde Valerien Ismael'le yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk sınavına bugün Ümraniyespor önünde çıkacak. Vodafone Park'taki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Akşam ise lider Fenerbahçe sahne alacak. Sarı- Lacivertliler saat 20.00'de İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Bugün ayrıca saat 14.30'da Ankaragücü- Hatayspor ve 17.00'de Kayserispor-Adana Demirspor maçları da oynanacak.

                    BROWN İLE YOLLAR AYRILDI
                    Beşiktaş Emlakjet Basketbol Takımı sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li basketbolcu Bryce Brown ile yollarını ayırdı. Siyah-Beyazlı takım, oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı.

                    MEKSİKA'YA CORONA ŞOKU
                    Sevilla'nın Meksikalı yıldızı Jesus Corono'dan ülkesine kötü haber geldi. Sevilla'nın hocası Sampaoli, yıldız ismin ayak bileğindeki sataklık nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini söyledi.

                    MİLAN'DAN GİROUD KARARI
                    İtalyan basını, Milan'ın 36 yaşındaki Fransız forveti Olivier Giroud'nun sezon sonunda bitecek kontratını 1 yıl daha uzatmak için teklifte bulunacağını iddia etti.

                    VODAFONE PARK KAPALI GİŞE
                    Siyah-Beyazlı taraftarlar Ümraniyespor karşılaşmasının biletlerini kısa sürede tüketti. Teknik direktör Şenol Güneş'in 2,5 yıllık aranın ardından Vodafone Park'ta takımın başında çıkacağı ilk maç kapalı gişe oynanacak.

                    BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET
                    Beşiktaş Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirien antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma ve koşu çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

                    2 İSİM KART SINIRINDA
                    Beşiktaş'ta bugün oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Fransız sağ bek Valentin Rosier ve Portekizli orta saha Gedson Fernandes kart görmeleri halinde Ligde 12. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

                    KARTAL'IN RAKİBİ ÜMRANİYE
                    Siyah-Beyazlı takım yeni hocası Şenol Güneş yönetiminde bugün ilk maçına Ümraniye karşısında çıkacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 17.00'de start alacak.

                    KONYA 1 PUANI 82'DE KURTARDI
                    Süper Lig'in güçlü ekibi Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. 50. dakikada Konya kalecisi Sehic pas hatası yaptı, Hajradinovic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 82. dakikada Ikpeazu'nun pasını alan Guilherme dar açıdan kaleye sert vurdu: 1-1. Takımlar bu sonuçla 1 puana razı oldu.

                    C.BAŞKANLIĞI YAT YARIŞLARI BAŞLADI
                    Cumhurbaşkanlığı 3. uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhuriyet Kupası mücadelesi, İstanbul Boğazı'nda gerçekleşti. Yarışlara 28 ülkeden 600'den fazla yarışçı katıldı. Bugün Moda- Adalar Parkuru'nda Mavi Vatan Kupası yarışları gerçekleştirilecek. Son yarışın ardından ödül töreni yapılacak.

                    ATLETİCO MADRİD'E BİR ŞOK DAHA: 3-2
                    Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ile 2-2 berabere kaldığı maçın 90+8'inde penaltı kaçıran ve elenen Atletico Madrid'in şanssızlığı sürüyor. Cadiz, 1. ve 81. dakikada 2-0 öne geçti. Atletico 85 ve 89'da Felix ile beraberliği yakaladı fakat 90+9'da Sobrino'yu tutamayınca 3-2 yenildi. Simeone hocanın tahtı sallanıyor.

                    PARİS'İN YILDIZLARI DURMUYOR: 4-3
                    Hafta ortasında Devler Ligi'nde Maccabi Haifa'yı 7-2 deviren PSG, ligde de kazandı. Fransız ekibi iki kez yenik düşmesine rağmen 24'te Soler, 55'te Messi, 62'de Neymar ve 77'de Mbappe'nin (penaltı) golleriyle Troyes'u mağlup etti. Troyes'un gollerini 3'te ve 52'de Mama Balde ve 88'de Ante Palaversa attı. PSG 35 puanla lider.

                    TOFAŞ BEŞİKTAŞ'I GRAY'LE DEVİRDİ
                    Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Tofaş, Beşiktaş'ı son çeyrekteki etkili oyunuyla 80-72 mağlup etti. Tofaş'ta Rob Gray 17, Arturas Mlaknis 16 sayı ile oynadı. Diğer maçlarda Gaziantep konuk ettiği Manisa'yı 87-73 yendi. Türk Telekom ise uzatmaya giden maçta Konyaspor'u 99-93 mağlup etti.

                    ASLAN DERBİ STARTINI VERDİ
                    G.Saray, hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda oyuncular bir hayli keyifliydi.

                    GOL SEVİNCİNİ PAYLAŞTI
                    Galatasaray'da ilk golünü atan Juan Mata bu kareyi paylaştı.

                    GEDSON'DAN MULEKA İLE POZ
                    Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson idmandan bu kareyi paylaştı.

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                    Haberler Spor Cumhuriyet Koşusu’nu jokeyliğini Mustafa Çiçek’in yaptığı “Kıyıcı” isimli safkan kazandı
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