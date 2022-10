At yarışlarında 42. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu jokeyliğini Mustafa Çiçek'in yaptığı "Kıyıcı" isimli safkan kazandı. 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda bin 600 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan Arap olan 14 at katıldı. Koşuyu birinci bitiren Kıyıcı, sahibi Onur Türker'e 1 milyon 900 bin lira kazandırdı. 84. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise Ayhan Kurşun'un jokeyliğini yaptığı "Final Dance" isimli safkan kazandı. 1939 yılından bu yana kesintisiz olarak yarış takviminde yer alan koşuyu Final Dance, 2.30.06'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Koşuyu birinci bitiren "Final Dance", sahibi Nimet Tarif Kurtel'e 1 milyon 200 bin lira kazandırdı.