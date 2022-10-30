Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Ümraniyespor galibiyeti sonrası konuştu: Dele Alli'ye daha dokunamadık

Taraftarların sevgisini biliyordum, benim de bir sorumluluğum vardı. Onların gözünde bir itibarım olduğunu gösterdiler, bunu bir kez daha gösterdiler. Oyunu da iyi analiz ettiklerini gördüm. Olumsuzluk sırasında sessizlik olduğunu gördüm. İçlerine atarak bir dönem geçirdiler ve bu dönemde eksik ve yanlışlarımız vardı. İyi başlamak önemliydi. Gol atan ve gol yiyen bir takımız. Şampiyonluğa oynayan bir takım için bu kadar gol yemek iyi değil. Önümüzde 2 lig ve 1 kupa maçı var. Taraftarın da desteğiyle olması gereken bir sonuçtu. Sürpriz olmadı. Rahat geçen bir maçta goller yedik ama sonra attık. Bana bu şansı veren yönetime ve oyuncuların gayretlerine teşekkür ediyorum" dedi.





"FAZLALIKLARI ATINCA SORUN KALMIYOR"

Takıma 2 günlük dokunuşu hakkındaki soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, "Heykeltıraş bir eser yaparken 'Nasıl yapıyorsun' demişler. O da 'Taş zaten var, fazlalıkları atıyorum' demiş. Şu anda fazlalıkları atınca sorun yok. Topla fazla oynama, pas hataları var. Bizim gibi bir takımın bu kadar pas kaybı yapmaması lazım. Hata çok var, bunları ayrıca konuşacağız" dedi. Taraftarlara da teşekkür eden Güneş, "Bütün taraftarlara teşekkür ediyorum, sevgi ve saygı gösteriyorlar, kendimi borçlu hissediyorum. Onlar halkın kendisi, ben de halkın içindeyim. Samimi olduktan sonra duygular ve düşünceler paylaşılır. Kazanınca bunları söylemek kolaydır. İyi günlerde bir şeyleri söyleyelim ki ileride de lazım olur. Bugün rahattım bu konuda. Ümraniye'ye ilk geldiğimde nasıl bir yere geleceğimi bilmiyordum ama bu sefer yabancılık çekmedim. Seyirci bugün beni koşturdu. Ama oyuncuların sahadaki koşuları yanlıştı, onları düzelteceğiz" diyerek devam etti.