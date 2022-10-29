Galatasaray'dan forvet harekatı! İlk adım atıldı: Haris Seferovic gidiyor Deniz Undav geliyor

Süper Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesini iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın ocak ayında takviye etmek istediği bölgelerden birisi forvet hattı.
Yönetim, sezon başında Benfica'dan büyük umutlarla kiralanan ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic'le yollarını ayırmayı ciddi şekilde gündemine aldı.
7 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
İsviçreli yıldızın ayrılığı durumunda alınabilecek isimleri masaya yatıran teknik direktör Okan Buruk ve futbol komitesinin hazırladığı listenin ilk sırasında Deniz Undav yer alıyor. Belçika'da gösterdiği müthiş performansın ardından 8 milyon Euro karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Türk forvet şu ana kadar Premier Lig'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Brighton formasıyla 7 resmi maçta sadece 122 dakika sahada kalabilen Deniz takımına 1 gollük katkı verdi.