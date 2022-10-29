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    • Spor
    • 29.10.2022 14:43
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    • 29.10.2022 14:43
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    Galatasaray'dan forvet harekatı! İlk adım atıldı: Haris Seferovic gidiyor Deniz Undav geliyor

    Son dakika spor haberleri! Katar'da yapılacak Dünya Kupası arasının verilmesine iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi. Haris Seferovic'le yollarını ayırmayı gündemine alan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk ve futbol komitesinin hazırladığı listenin ilk sırasında Deniz Undav yer alıyor.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’da forvet harekatı!

    Süper Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesini iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın ocak ayında takviye etmek istediği bölgelerden birisi forvet hattı.

    Yönetim, sezon başında Benfica'dan büyük umutlarla kiralanan ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic'le yollarını ayırmayı ciddi şekilde gündemine aldı.


    7 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
    İsviçreli yıldızın ayrılığı durumunda alınabilecek isimleri masaya yatıran teknik direktör Okan Buruk ve futbol komitesinin hazırladığı listenin ilk sırasında Deniz Undav yer alıyor. Belçika'da gösterdiği müthiş performansın ardından 8 milyon Euro karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Türk forvet şu ana kadar Premier Lig'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Brighton formasıyla 7 resmi maçta sadece 122 dakika sahada kalabilen Deniz takımına 1 gollük katkı verdi.



        BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULACAK!
        Galatasaray 26 yaşındaki forveti kadrosuna katarak hem kadrosunu önemli bir golcüyle takviye etmek hem de yerli rotasyonuna kalite katmak istiyor. Şu ana kadar hiçbir milli takımın formasını giymeyen Deniz Undav, Sarı-Kırmızılı takıma gelmesi durumunda yerli statüsünde oynayabilecek.
        Futbola Almanya'da TSV Achim takımında başlayan Deniz Undav ilk profesyonel deneyimini TSV Havelse'de yaşadı. Ardından Braunschweig ve Meppen formalarını giyen genç forvet, 2020 yılında Belçika ekibi Union ile anlaştı.


        26 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının Belçika Jupiler Pro Lig'e çıkmasını sağlayan Deniz Undav geçtiğimiz sezon kariyerinin en önemli çıkışını gösterdi.

        33 maçta 25 gol ve 10 asisle Belçika'da gol krallığına ulaşan Deniz Undav bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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        Eren Holding
        Haberler Spor Galatasaray'dan forvet harekatı! İlk adım atıldı: Haris Seferovic gidiyor Deniz Undav geliyor
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