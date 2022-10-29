Galatasaray'dan forvet harekatı! İlk adım atıldı: Haris Seferovic gidiyor Deniz Undav geliyor





BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULACAK!

Galatasaray 26 yaşındaki forveti kadrosuna katarak hem kadrosunu önemli bir golcüyle takviye etmek hem de yerli rotasyonuna kalite katmak istiyor. Şu ana kadar hiçbir milli takımın formasını giymeyen Deniz Undav, Sarı-Kırmızılı takıma gelmesi durumunda yerli statüsünde oynayabilecek.

Futbola Almanya'da TSV Achim takımında başlayan Deniz Undav ilk profesyonel deneyimini TSV Havelse'de yaşadı. Ardından Braunschweig ve Meppen formalarını giyen genç forvet, 2020 yılında Belçika ekibi Union ile anlaştı.