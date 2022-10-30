Fener’den 5’li operasyon! Yönetimini kasım ayında ciddi bir mesai bekliyor

Süper Lig'de ve Avrupa'da doludizgin ilerleyen Fenerbahçe'de yönetimin lige verilecek arada çok ciddi bir planı var. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2022 Dünya Kupası nedeniyle 12 Kasım'da başlayacak arada 5 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyi planlıyor. Bu futbolcuların Altay Bayındır, Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Miha Zajc olduğu öğrenildi. Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İsmail Yüksek'in 2025'de Miguel Crespo'nun ise 2024'te kontratları bitiyor. Buna karşın Sarı-Lacivertli kurmaylar, bu oyuncuların tamamıyla sözleşme yenilemeyi planlıyor. Oyuncuların menajerlerinin İstanbul'a davet edildiği, 12 Kasım tarihinden itibaren Fenerli kurmayların ciddi bir mesai içerisine gereceği ifade edildi. Özellikle kaleci Altay Bayındır ile yapılacak sözleşmenin oyuncunun mental durumu açısından kendisine çok iyi geleceği ve ilk görüşmenin de kaptan olması nedeniyle bu oyuncuyla yapılacağı belirtiliyor.