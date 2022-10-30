Kayserispor-Adana Demirspor maçında 4 gol var kazanan yok

Kayserispor ve Adana Demirspor Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Adana Demirspor adına golleri 12. dakikada B. Ndiaye ve 65. dakikada Onyekuru kaydetti. Ev sahibi Kayserispor'da ise 67. dakikada Gavranovic ağları havalandırdı. Ardından sahneye 82. dakikada Cardoso çıktı ve Kayserispor adına skoru eşitleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla Adana Demirspor 23 puanla 2. sırada yer aldı. Kayserispor ise 20 puanla 8. sırada bulunuyor.

Önümüzdeki hafta Kayserispor Gaziantep FK'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Ali Karimi, Carole, Campanharo, Kemen, Ramazan, Thiam, Mensah, Gavranovic.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre.



İLK YARIDAN DETAYLAR

Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, konuk olduğu Yukatel Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



6. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakip yarı alanı topla geçen Gavranovic'in pası sonrası sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kemen'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye, kaptığı topu sol kanattaki Belhanda'ya aktardı. Belhanda'nın ortasında penaltı noktası üzerinde topla tekrar buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.



30. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında, sağ kanatta hareketlenen Akintola'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Onyekuru'nun sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



35. dakikada Stambouli'nin kendi yarı alanından Kayserispor savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Akintola'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, top auta çıktı.



45+2. dakikada sağ kanatta rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in yerden ortasında, kale alanı içerisinde Gavranovic'in dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.



45+2. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Belhanda'nın sert şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibindin auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.