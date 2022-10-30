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    • Spor
    • 30.10.2022 19:05
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    • 30.10.2022 19:12
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    İstanbulspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Fenerbahçe, 12. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 8 puan ile ligin 18. sırasında yer alan İstanbulspor'a konuk olacak. 4 eksiği bulunan Fenerbahçe, kazanmak ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

    CANLI | İstanbulspor - Fenerbahçe

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 12. hafta maçında İstanbulspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe:     Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre, İrfan, Pedro, Batshuayi

    İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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