Cimbom hayata döndü! Galatasaray, Karabükspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrıldı

ASLAN'DAN BİR İLK

Ligin mütevazı takımlarından Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 2+ farkla galibiyet aldı.



457 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ

G.Saray'da Emre Taşdemir, 457 gün sonra Sarı-Kırmızılı formayla maça çıktı. A takım formasıyla son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 28 Temmuz 2021'de Hollanda'nın PSV takımıyla yapılan maçta sahaya çıkan Emre, 15 ayı aşkın süre sonra formayı kaptı. Golünü atmayı da başardı.







7 BİN ASLAN TRİBÜNDE

Karagümrük ile G.Saray arasındaki maçı 7 bine yakın Sarı-Kırmızılı taraftar tribünden izledi. G.Saraylı taraftarlar 90 dakika takımına destek verdi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN