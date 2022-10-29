Cimbom hayata döndü! Galatasaray, Karabükspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrıldı

G.Saray Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Karagümrük'ü 2-0 yendi. 13. dakikada Karagümrük gole yaklaştı. Jimmy Durmaz altı pasın önünde topa vurdu. Top savunmaya da çarparak kornere çıktı. 17'de Rashica'nın sert şutunu kaleci Viviano mükemmel kurtardı.
VİVİANO İLK YARI GEÇİT VERMEDİ
19'da Icardi, kafayla ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e indirdi. Belçikalı yıldızın bekletmeden şutunda, kaleci Viviano yatarak topun sahibi oldu. 45+3'te G.Saraylı Oliveira'nın şutunda Viviano başarılıydı.
RASHİCA İLE GOLE YAKLAŞTI
46'da Mertens'in ortasına kale önünde Icardi kafa vurdu. Arjantinli oyuncunun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Rashica'nın ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert şut direği yaladı.