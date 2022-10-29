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    Cimbom hayata döndü! Galatasaray, Karabükspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrıldı

    Karagümrük’te 33. dakikada Adnan Uğur kızardı. Aslan 10 kişi kalan Karagümrük karşısında 2. yarı tek kale oynadı. 61’de Emre ile öne geçen Cimbom, 85’te Juan Mata ile farkı 2’ye çıkardı. Aslan zirve yarışında bu kez hata yapmadı.

    Şah Mata

    G.Saray Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Karagümrük'ü 2-0 yendi. 13. dakikada Karagümrük gole yaklaştı. Jimmy Durmaz altı pasın önünde topa vurdu. Top savunmaya da çarparak kornere çıktı. 17'de Rashica'nın sert şutunu kaleci Viviano mükemmel kurtardı.



    VİVİANO İLK YARI GEÇİT VERMEDİ
    19'da Icardi, kafayla ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e indirdi. Belçikalı yıldızın bekletmeden şutunda, kaleci Viviano yatarak topun sahibi oldu. 45+3'te G.Saraylı Oliveira'nın şutunda Viviano başarılıydı.



    RASHİCA İLE GOLE YAKLAŞTI
    46'da Mertens'in ortasına kale önünde Icardi kafa vurdu. Arjantinli oyuncunun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Rashica'nın ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert şut direği yaladı.



        ASLAN DÜNYALARI KAÇIRDI
        61'deRashica'nın ceza sahasına gönderdiği topu kale önünde Emre Taşdemir, düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 64'te Rashica, Viviano'yu geçemedi. 74'te Dubois vurdu, Viviano kurtardı. 83'te Mata'nın şutunda Viviano yine kalesinde devleşti. Kapanış golü 85'te Mata'dan geldi.

        ASLAN'DAN BİR İLK
        Ligin mütevazı takımlarından Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 2+ farkla galibiyet aldı.

        457 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ
        G.Saray'da Emre Taşdemir, 457 gün sonra Sarı-Kırmızılı formayla maça çıktı. A takım formasıyla son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 28 Temmuz 2021'de Hollanda'nın PSV takımıyla yapılan maçta sahaya çıkan Emre, 15 ayı aşkın süre sonra formayı kaptı. Golünü atmayı da başardı.



        7 BİN ASLAN TRİBÜNDE
        Karagümrük ile G.Saray arasındaki maçı 7 bine yakın Sarı-Kırmızılı taraftar tribünden izledi. G.Saraylı taraftarlar 90 dakika takımına destek verdi

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        Eren Holding
        Haberler Spor Cimbom hayata döndü! Galatasaray, Karabükspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrıldı
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