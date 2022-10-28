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    • Spor
    • 28.10.2022 18:48
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    • 28.10.2022 22:11
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    Cimbom'dan deplasmanda kritik galibiyet! Fatih Karagümrük 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Son dakika spor haberleri! Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda 2 gol bulan Cimbom, deplasmanda kritik 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'ın ilk golü 457 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıkan Emre Taşdemir'den geldi. Deneyimli sol bek böylelikle 2149 gün sonra golle tanıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Cimbom’dan deplasmanda kritik galibiyet

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük ile deplasmanına konuk oldu.

    Mücadelenin 33. dakikasında Karagümrüklü Adnan Uğur, Lucas Torreira'ya yaptığı hareket nedeniyle VAR uyarısı sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

    11'DE BAŞLADI GOLÜNÜ ATTI!
    Karşılaşmanın ikinci yarısına sarı-kırmızılı ekip hızlı başlarken; Emre Taşdemir 60. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Deneyimli sol bek böylelikle 2149 gün sonra golle tanıştı. Emre Taşdemir en son 10 Aralık 2016'da eski takımı Bursaspor formasıyla Beşiktaş'a gol atmıştı.

    Mücadelenin 85. dakikasında Juan Mata son sözü söyledi ve farkı 2'ye çıkardı. Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 21 yaptı ve 3. olarak zirve yarışını sürdürdü. Karagümrük ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

    HAFTAYA DEV DERBİ!
    Galatasaray, gelecek hafta ise Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak. Karagümrük ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

        İLK YARIDAN DAKİKALAR
        10. dakikada Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Emin Bayram'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

        13. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında top, altıpasın gerisindeki Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

        17. dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı kornerde Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayının sağındaki Rashica'da kaldı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sert şutunda, kaleci Viviano üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

            19. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Icardi, kafayla ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e indirdi. Belçikalı oyuncunun bekletmeden şutunda, kaleci Viviano yatarak topun sahibi oldu.

            33. dakikada ev sahibi ekipten Adnan Uğur, Torreira'ya yaptığı faul sonrasında VAR incelemesiyle oyundan atıldı.

            45+3. dakikada Oliveira'nın ceza yayı içinden yerden şutunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

            Müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

            EMRE TAŞDEMİR, 457 GÜN SONRA GALATASARAY FORMASIYLA LİG MAÇINDA
            Galatasaray'ın sol beklerinden Emre Taşdemir, 457 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

            A takım formasıyla son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 28 Temmuz 2021'de Hollanda'nın PSV takımıyla yapılan maçta sahaya çıkan Emre, 15 ayı aşkın süre sonra sarı-kırmızılı formayı terletti.

            Emre Taşdemir, geçen sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giymişti.






            İLK 11'LER BELLİ OLDU
            FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne

            GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi

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