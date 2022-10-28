Cimbom'dan deplasmanda kritik galibiyet! Fatih Karagümrük 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Mücadelenin 85. dakikasında Juan Mata son sözü söyledi ve farkı 2'ye çıkardı. Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 21 yaptı ve 3. olarak zirve yarışını sürdürdü. Karagümrük ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

HAFTAYA DEV DERBİ!

Galatasaray, gelecek hafta ise Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak. Karagümrük ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.