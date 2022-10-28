Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş golcülerini kral yapıyor!

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi yarın start alacak. Siyah-Beyazlılarla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adam oynattığı hücum futboluyla dikkatleri çekiyor. Süper Lig'in usta teknik adamlarından olan Güneş, 3 yıl sonra yeniden Süper Lig'e dönüş yapacak.
Şenol hoca, Süper Lig tarihine bakıldığı zaman golcülere dokunuşlarıyla dikkat çekiyor. 70 yaşındaki teknik adam, şimdiye kadar birçok oyuncunun gelişimine direkt katkıda bulundu. Onun takımlarında golcüler adeta kariyer patlaması yapıyor.
1995-1996 sezonunda Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü Şota Arveladze, onun teknik direktörlüğünde 25 golle krallık unvanını kazandı. Bordo-Mavililer, o sezonu Fenerbahçe'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.
Bir başka Trabzonspor efsanesi Fatih Tekke ise, 2004-2005 sezonunda 31 golle Gol Kralı olduğunda teknik direktörlük koltuğunda Şenol Güneş oturuyordu.