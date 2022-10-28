Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş golcülerini kral yapıyor!

Şenol hoca, Beşiktaş'taki ilk döneminde golcülerini yine coşturmayı başardı. Mario Gomez, 2015-2016 sezonunu 26 golle Gol Kralı olarak tamamladı. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ise 2016-2017 sezonunda attıkları gollerle dikkat çekti. Aboubakar, toplamda 19 gol atarken Cenk Tosun 24 gole imza attı.

Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın kariyerinde dönüm noktasıydı. Keza Cenk Tosun'un Everton'a transferinde başrol oynadı. Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Weghorst, Muleka ve Cenk Tosun'a yapacağı dokunuş ise şimdiden merak ediliyor.