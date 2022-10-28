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    Belgrad'ta yıkıldık! Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız deplasmanında kaybetti

    Katai’nin golüne Bakasetas ile cevap veren Fırtına, Pesic’i tutamadı. Trabzon son hafta, Ferencvaros’u yenip Monaco’nun puan kaybını bekleyecek. İşte tüm detaylar...

    Belgrad’ta yıkıldık

    Trabzon UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. 34. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Fırtına'nın Kuzey Makedonyalı yıldızı Enis Bardhi kaleye uzak bir noktadan şansını denedi. Yerden sert giden top direkten oyun alanına geldi.

    ÇİLİNGİR YİNE İŞ BAŞINDA
    38'de Kızılyıldız Katai ile öne geçti. 40'ta Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas'ın şutu savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. İlk yarı eşitlikle geçildi.

    MAREK HAMSİK'İN ŞUTU DİREKTE
    53'te Katai'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 55'te Bardhi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hamsik'in şutu üst direkten geri geldi. Kızılyıldız, 64'te Pesic ile 2-1 öne geçti.

    HÜCUMDA ETKİSİZ KALDIK
    70'te Abdülkadir, müsait pozisyonda vurdu. Araya son anda Kızılyıldız savunması girdi. Trabzonspor kalan dakikalarda bütün riskleri alsa da gol bulmayı başaramadı ve sahadan yenik ayrıldı.



    BAKASETAS DURMUYOR!
    Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas, Kızılyıldız deplasmanında da fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncunun 7 golü ve 7 asisti bulunuyor. Bakasetas maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Şanssız bir günümüzdeydik" dedi.

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