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    • Spor
    • 27.10.2022 20:36
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    • 27.10.2022 20:37
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    Kızılyıldız - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya geliyor. Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu.

    Kızılyıldız - Trabzonspor | İlk 11’ler belli oldu

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.

    Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

    Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

    İLK 11'LER

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.

    KIZILYILDIZ: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic.

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