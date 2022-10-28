THY Avrupa Ligi'nde İstanbul derbisi Fenerbahçe'nin! Anadolu Efes: 79 - Fenerbahçe Beko: 88 (MAÇ SONUCU)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 5. maçını da kazanırken, Anadolu Efes, 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Ayrıca iki takım arasında bu organizasyonda oynanan 19. karşılaşmada Fenerbahçe Beko, 12. galibiyetini elde etti.