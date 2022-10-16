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    • Spor
    • 17.10.2022 00:17
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    • 17.10.2022 00:25
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    Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT desteğine 'hayır' dedi! Kaptanlık pazubandını reddetti

    Milli futbolcu Orkun Kökçü, dini inancı nedeniyle gökkuşağı renklerinin yer aldığı Feyenoord kaptanlık bandını takmayacağını açıkladı. Kökçü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

    Orkun Kökçü, LGBT desteğine ’hayır’ dedi!

    Hollanda ekiplerinden Feyenoord forması giyen A Milli Takım futbolcusu Orkun Kökçü, gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacağını söyledi.

    Hollanda Eredevisie'nin 10. haftasında Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.



    Feyenoord'un takım kaptanı olan Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başlamasına rağmen dini sebeplerden dolayı gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacak.

    Karşılaşma öncesi Feyenoord resmi sitesinde konuyla ilgili olarak açıklama yapan Orkun Kökçü, "Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazılarının bu konuda hayal kırıklığına uğradığını tahmin edebiliyorum. Ama umarım dini seçimime de saygı gösterilir" diye konuştu.



    KAPTANLIK BANDI BAŞKA FUTBOLCUYA VERİLDİ
    Öte yandan Feyenoord, Orkun Kökçü'nün yerine karşılaşmaya Gernot Trauner'in kaptan olarak çıkacağını duyurdu.



        MİLLİ TAKIM KARİYERİ
        Hollanda U-17, U-18 ve U-19 milli takımlarında oynadı. Orkun Kökçü 2019'da Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi. 28 Ağustos 2020'de, Türkiye milli futbol takımına çağrıldı.
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