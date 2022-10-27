TAKVİM 22 Ekim'de yazmıştı! Başkan Ali Koç, başarılı hoca Jorge Jesus ve eşiyle yeni sözleşme görüşmesi yaptı





EŞİNİ DE GÖRÜŞMEDE İSTEMİŞTİ

Tecrübeli hocanın, yapılacak yeni sözleşme görüşmelerinde mutlaka eşinin de bulunmasını istediği de haberde belirtilmişti. TAKVİM'in 4 gün önce duyurduğu o görüşme gerçekleşti. Jesus'un eşi Ivone, oğlu Mauro ile beraber İstanbul'a geldi. İkili, Başakşehir maçını tribünden izledi. Ardından da Başkan Ali Koç, Jesus ailesiyle beraber yemekte bir araya geldi. Başkan Ali Koç'un yeni sözleşme konusunu ilk kez resmen gündeme getirdiği ve Jorge Jesus'a, "2024'e kadar bizimle kal" dediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre; başarılı hoca, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ancak yeni sözleşme konusunu düşünmek istediğini belirtti. Jesus'un ailesiyle beraber bu konuyu görüşeceği ve ardından kararını yönetime bildireceği ifade edildi.