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    TAKVİM 22 Ekim'de yazmıştı! Başkan Ali Koç, başarılı hoca Jorge Jesus ve eşiyle yeni sözleşme görüşmesi yaptı

    TAKVİM’in aldığı bilgilere göre Başkan Ali Koç, Jorge Jesus’a, “2024 yılına kadar bizimle kal” teklifini yaptı. İstanbul’da çok mutlu olan Portekizli hocanın ailesiyle konuyu değerlendirip yanıtını vereceği ortaya çıktı...

    Takvim
    Jesus ailesiyle sözleşme zirvesi

    Kısa sürede Fenerbahçe camiasının sevgilisi haline gelen Jorge Jesus'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir, Portekizli hocanın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için hazırlıklar yapıyordu. TAKVİM 22 Ekim Cumartesi günü çok flaş bir habere imza atmış ve Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus'un İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.



    EŞİNİ DE GÖRÜŞMEDE İSTEMİŞTİ
    Tecrübeli hocanın, yapılacak yeni sözleşme görüşmelerinde mutlaka eşinin de bulunmasını istediği de haberde belirtilmişti. TAKVİM'in 4 gün önce duyurduğu o görüşme gerçekleşti. Jesus'un eşi Ivone, oğlu Mauro ile beraber İstanbul'a geldi. İkili, Başakşehir maçını tribünden izledi. Ardından da Başkan Ali Koç, Jesus ailesiyle beraber yemekte bir araya geldi. Başkan Ali Koç'un yeni sözleşme konusunu ilk kez resmen gündeme getirdiği ve Jorge Jesus'a, "2024'e kadar bizimle kal" dediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre; başarılı hoca, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ancak yeni sözleşme konusunu düşünmek istediğini belirtti. Jesus'un ailesiyle beraber bu konuyu görüşeceği ve ardından kararını yönetime bildireceği ifade edildi.



    ÜNLÜ RESTORANDA YEMEK YEDİLER
    Jorge Jesus'un eşi Ivone ve oğlu Mauro'nun hala İstanbul'da bulunuyor. Birlikte İstanbul'u gezen Jesus ailesi önceki gün İstanbul'da çok ünlü bir restoranda akşam yemeği yedi. Yemekte Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelişinde önemli rol oynayan iş adamı Emre Can da yer aldı.
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        Haberler Spor TAKVİM 22 Ekim'de yazmıştı! Başkan Ali Koç, başarılı hoca Jorge Jesus ve eşiyle yeni sözleşme görüşmesi yaptı
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