Derbi profesörü Şenol Güneş Beşiktaş'a geri döndü!

Beşiktaş'ın başına 25 Mart 2022'de geçen Valerien Ismael, siyah-beyazlıların başında 18 resmi karşılaşmaya çıktı. Fransız çalıştırıcı, yalnızca 8 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle sınıfta kaldı. Beşiktaş bu maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.
Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başındayken ikişer kez Trabzonspor ve Fenerbahçe ile karşılaşırken, dört maçta hiç galibiyet göremedi. Beşiktaş, Trabzonspor ile 1-1 ve 2-2, Fenerbahçe'yle ise 1-1 ve 0-0'lık beraberlikler yaşadı.
GÜNEŞ'İN DERBİ KARNESİ MUTLU EDİYOR
Yeni teknik direktör Şenol Güneş'in ise derbi karnesi Beşiktaşlıları mutlu ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 27 derbi maçına çıkarken 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.