Derbi profesörü Şenol Güneş Beşiktaş'a geri döndü!

Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başındayken ikişer kez Trabzonspor ve Fenerbahçe ile karşılaşırken, dört maçta hiç galibiyet göremedi. Beşiktaş, Trabzonspor ile 1-1 ve 2-2, Fenerbahçe'yle ise 1-1 ve 0-0'lık beraberlikler yaşadı.