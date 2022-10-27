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    • Spor
    • 27.10.2022 09:56
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    • 27.10.2022 10:02
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    Derbi profesörü Şenol Güneş Beşiktaş'a geri döndü!

    Son dakika Beşiktaş spor haberleri! Beşiktaş'ta hiç derbi galibiyeti göremeyen Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in yerine derbi profesörü olarak anılan Şenol Güneş geliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 27 derbi maçına çıkarken 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşamıştı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Derbi profesörü geri döndü!

    Beşiktaş'ın başına 25 Mart 2022'de geçen Valerien Ismael, siyah-beyazlıların başında 18 resmi karşılaşmaya çıktı. Fransız çalıştırıcı, yalnızca 8 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle sınıfta kaldı. Beşiktaş bu maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.

    Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başındayken ikişer kez Trabzonspor ve Fenerbahçe ile karşılaşırken, dört maçta hiç galibiyet göremedi. Beşiktaş, Trabzonspor ile 1-1 ve 2-2, Fenerbahçe'yle ise 1-1 ve 0-0'lık beraberlikler yaşadı.

    GÜNEŞ'İN DERBİ KARNESİ MUTLU EDİYOR
    Yeni teknik direktör Şenol Güneş'in ise derbi karnesi Beşiktaşlıları mutlu ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 27 derbi maçına çıkarken 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

        Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başındayken Galatasaray'a karşı 9 kez rakip oldu. Güneş'in öğrencileri 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı…

        Şenol hoca eski takımı Trabzonspor'a karşı ise 7 maça çıktı. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

        Tecrübeli çalıştırıcı ise Fenerbahçe'ye karşı çok üstünlük kuramadı. Beşiktaş sarı-lacivertlilerle Ziraat Türkiye Kupası'nda da çok eşleşti ve 11 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı…

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