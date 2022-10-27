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    • Spor
    • 27.10.2022 21:47
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    • 27.10.2022 21:48
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    📺 TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | ⚽ Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD EXXEN CANLI YAYIN İZLE

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız'ın konuğu oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkış yapan Trabzonspor, rakibini yenip deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte Kızılyıldız - Trabzonspor maçı canlı yayını...

    takvim.com.tr
    📺 TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

    Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

    📺 TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE ⚽

    KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

    Kızılyıdız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic.

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.

    KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

        YÜZÜNCÜ MAÇINA ÇIKIYOR

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacakları Kızılyıldız maçıyla birlikte yüzüncü maçına çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı Spor toto Süper Lig'de 81, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Süper Kupa'da 2, UEFA Şampiyonlar Lig Play-off aşamasında 2, UEFA Avrupa Ligi 4 ve UEFA Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. Avcı, Süper Lig'de Trabzon'da oynanan Giresunspor maçını ise trübünden yönetti.

        DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdulllah Avcı, Karadeniz ekibinin başında çıkacağı yüzüncü maçında Kızılyıldız takımı ile karşılaşacak. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın başında dalya diyeceği haftada hem gruptaki iddasını sürdürmek hem de Avrupa'da Trabzonspor'un başında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Karadeniz ekibinin başında Avrupa'da dış sahada oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Avcı, gruptaki iddasını sürdürmenin yanı sıra deplasmanda ise ilk galibiyetini almak istiyor.
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        Haberler Spor 📺 TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | ⚽ Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD EXXEN CANLI YAYIN İZLE
            SON DAKİKA