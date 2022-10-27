📺 TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | ⚽ Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD EXXEN CANLI YAYIN İZLE

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor.
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KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Kızılyıdız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.
KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.