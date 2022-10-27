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    • Spor
    • 27.10.2022 18:52
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    • 27.10.2022 18:52
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    UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta temsilcimiz Başakşehir, Fiorentina'nın konuğu oluyor

    Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yla deplasmanda karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Başakşehir-Fıorentina | Canlı anlatım

    Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yla deplasmanda karşılaşıyor.



    STAT: Artemio Franchi
    HAKEM: Allard Lindhout
    SAAT: 19.45
    YAYIN: Exxen, TV 8.5



    İLK 11'LER
    FIORENTINA:     Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic.

    BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Leo, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Mahmut, Deniz, Mounir, Okaka.

    Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir grupta oynadığı dört maç sonucunda 10 puanla 1. sırada yer alıyor. Fiorentina'nın ise 7 puanı bulunuyor. Başakşehir deplasmanda beraberlik alması durumunda gruptan lider çıkmayı garantileyecek.



    AVRUPA'DA 47. MAÇ
    Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 46 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 61 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 67 gol gördü.



        EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 11.SINAV
        Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada 7 kez sahadan galip ayrıldı, 3 maç ise berabere tamamlandı.

        Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 22 defa gol sevinci yaşarken, kalesinde 4 gole engel olmadı.

        Başakşehir'de attığı 5 gol ile en golcü isim İtalyan futbolcu Okaka olurken, onu Sırp orta saha Danijel Aleksic takip etti.

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