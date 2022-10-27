UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta temsilcimiz Başakşehir, Fiorentina'nın konuğu oluyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yla deplasmanda karşılaşıyor.
STAT: Artemio Franchi
HAKEM: Allard Lindhout
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen, TV 8.5
İLK 11'LER
FIORENTINA: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic.
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Leo, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Mahmut, Deniz, Mounir, Okaka.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir grupta oynadığı dört maç sonucunda 10 puanla 1. sırada yer alıyor. Fiorentina'nın ise 7 puanı bulunuyor. Başakşehir deplasmanda beraberlik alması durumunda gruptan lider çıkmayı garantileyecek.
AVRUPA'DA 47. MAÇ
Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 46 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 61 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 67 gol gördü.