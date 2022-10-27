UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta temsilcimiz Başakşehir, Fiorentina'nın konuğu oluyor





EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 11.SINAV

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada 7 kez sahadan galip ayrıldı, 3 maç ise berabere tamamlandı.

Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 22 defa gol sevinci yaşarken, kalesinde 4 gole engel olmadı.

Başakşehir'de attığı 5 gol ile en golcü isim İtalyan futbolcu Okaka olurken, onu Sırp orta saha Danijel Aleksic takip etti.