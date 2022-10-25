Zirveye Fransız! Beşiktaş’ın Fransız teknik adamı Valerien Ismael topun ağzında

Beşiktaş Hatay deplasmanından puan çıkartamadı: 1-2... Kartal, henüz 1. dakika dolmadan Muleka'nın asistinde Weghorst'un golüyle öne geçti: 0-1...
8'de Rosier'in ceza sahası içine ortasında Weghorst topu kafayla ağlara gönderecekken araya son anda Vranjes girdi. 34'te bu kez Hatay gole çok yaklaştı. Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan El Kaabi, müsait pozisyonda olmasına rağmen topu dışarı gönderdi. İkinci yarıya Hatayspor hızlı başladı.
50'de Kamil Ahmet'in adrese teslim ortasını Ze Luis kafayla ağlara gönderdi: 1-1... 57'de Weghorst'un ortasına kale dibinde Cenk dokundu. Top az farkla dışarı çıktı. 62'de Josef'in şutunda Erce gole izin vermedi. 71'de El Kaabi, Montero'yu geçti. Sıfırdan vurdu, top yan filede kaldı. 78'de N'Koudou'nun ortasında Cenk'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.