Zirveye Fransız! Beşiktaş’ın Fransız teknik adamı Valerien Ismael topun ağzında





8'de Rosier'in ceza sahası içine ortasında Weghorst topu kafayla ağlara gönderecekken araya son anda Vranjes girdi. 34'te bu kez Hatay gole çok yaklaştı. Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan El Kaabi, müsait pozisyonda olmasına rağmen topu dışarı gönderdi. İkinci yarıya Hatayspor hızlı başladı.