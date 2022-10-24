Hatayspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Ze Luis ve Kaan Kanak'ın golleriyle Beşiktaş'a diz çöktürdü

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Hatayspor sahasında, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Maç düdüğünün çalmasıyla 33'üncü saniyede beraber rakip kaleye yüklenen Beşiktaş'ta Muleka'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Weghorst, uzak köşeden sert vuruşu kaleyi buldu: 0-1.
11'inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Weghorst, Salih Uçan'ın pasını ceza sahasında kontrol etmeye çalışırken savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrasında penaltı iptal edildi.