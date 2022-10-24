Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Miguel Crespo'nun Başakşehir performansı mest etti





EFES'E BURSA DARBESİ!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın son maçında Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'i 88-86'lık skorla yendi. Bursaspor, böylelikle yoluna 4'te 4 ile devam etti. Anadolu Efes ise 4. maçında ilk mağlubiyetini tattı. Bursaspor'da Onuralp Bitim 21 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle yıldızlaştı. Anthony Clemmons 24 sayı, 3 top çalma ile ön plana çıktı. Diğer sonuçlar: Konyaspor-Gaziantep: 78-76, Darüşşafaka- Aliağa Petkim: 75-94.



FIRTINA'DA RAKİP KONYA YERLİ ÇIKMAZI

Trabzon'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, özellikle Dorukhan Toköz'ün sakatlanmasının ardından 3. Türk oyuncu tercihlerinde zorlanıyordu. Eren Elmalı'nın, Sivas ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle ligde Konyaspor ile oynanacak olan maçta cezalı duruma düşmesi, teknik ekibi ciddi bir sıkıntıya soktu. Avcı, Konyaspor maçında kaleci Uğurcan Çakır'dan sonra iki Türk ismi daha kadroya yazmak zorunda... Konya maçında Yusuf Erdoğan'ın sol bekte, Umut Bozok'un ise santrfor oynama ihtimali var.



GBAMIN KENDİNİ BULDU

Fırtına'nın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gbamin, son haftalarda performansını artırıyor. Gbamin, Sivasspor maçında 95 kez topla buluştu. Yüzde 88'lik oranla 68 isabetli pas atan Gbamin, girdiği 13 ikili mücadelenin 6'sını kazandı, performansıyla alkış aldı.



DEVLERE MEYDAN OKUYOR

Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig göz önüne alındığında dev kulüplerin arasına girmeyi başardı. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 29 gol atma başarısı gösteren sarı-lacivertliler; Manchester City, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in ardından dördüncü en golcü takım oldu. Listenin başında yer alan Manchester City, bu sezon çıktığı 11 lig maçında 36 gol attı. İngiliz ekibinin bu istatistiğinde Norveçli golcü Erling Haaland'ın büyük katkısı var.



STEVİC'TEN DERBİ SÖZLERİ

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Sırp futbolcu Miroslav Stevic ilginç sözler sarf etti. Stevic, kariyerinde birçok derbide yer aldığını, ancak İstanbul'daki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin başka derbilerle karşılaştırılamayacağını söyledi.



RENNES GALİP: 2-1

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi konuk edeceği Rennes, Fransa Ligi'nde Angers'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Rennes'in gollerini 43'te Gouiri ve 90+3'te penaltıdan Majer attı.



HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR

Fenerbahçe, UEFA Avupa Ligi'nde perşembe gecesi oynayacağı Rennes maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün başlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanda bir süredir takımdan ayrı olan Norveçli santrfor Joshua King'in takımla birlikte çalışması bekleniyor.



MANCHESTER CİTY KVARADONA'NIN PEŞİNDE

Napoli'nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia için sürpriz olmayan gelişmeler yaşanıyor. Hem Napoli'de hem de Gürcistan Milli Takımı'nda harikalar yaratan 21 yaşındaki Kvara'ya Manchester City talip oldu. Napoli formasıyla coşan ve Maradona'ya benzetildiği için 'Kvaradona' denilen genç yıldız için M. City 75 milyon Euro'yu gözden çıkardı.



MOTOGP MALEZYA'DA ZAFER BAGNAİA'NIN

MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Malezya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu. Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 0.27 saniye sonra geçen Enea Bastianini (Gresini takımı) 2'nci, liderin 2.77 saniye gerisindeki geçen yılın şampiyonu Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ise 3. sırayı aldı.



CEDİ OSMAN 15 ATTI CLEVELAND KAZANDI

NBA'de Cleveland deplasmanda Chicago'yu 128-96 mağlup ettiği maçta Cedi Osman, 15 sayı ile oynadı. Diğer maçlar: Philadelphia-San Antonio: 105-114 Indiana-Detroit: 124-115, Orlando-Boston: 120-126, Miami-Toronto: 112-109 Milwaukee- Houston: 125-105, Dallas-Memphis: 137-96, Denver-Oklahoma: 122-117, Sacramento-LA Clippers: 109-111.



GİRESUNSPOR EVİNDE ANKARAGÜCÜ'NÜ AĞIRLIYOR

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış gününde bu gece Hatayspor- Beşiktaş maçı dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Giresunspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de start alacak karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den yayınlanacak.



2 İSİM KART SINIRINDA

Spor Toto Süper Lig'de bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-Beyazlılar'da üçer sarı kartları bulunan Fransız sağ bek- Valentin Rosier ve Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes Atakaş Hatayspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.



KARA KARTAL'A WEGHORST MÜJDESİ

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'tan sevindirici haber geldi. Sakatlığını atlatan yıldız forvet Siyah-Beyazlı takımın bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Yıldız oyuncunun tam hazır olmadığı ve maçın ikinci yarısında görev yapacağı öğrenildi. Weghorst, Süper Lig'de 10 maçın hepsinde de forma giyerken bu maçlarda 3 gol, 4 asist ile 7 gole katkıda bulundu.



KARTAL HATAY DEPLASMANINDA

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Saiss ve Emrecan forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar zorlu rakibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.



TORİNO'YA 3 PUANI PELLEGRİ GETİRDİ

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Torino deplasmanda karşılaştığı Udinese'yi 2-1 mağlup etti. Torino'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Ola Aina ve 69'ta Pietro Pellegri kaydetti. Udinese'nin tek sayısı ise 26'da Gerard Deulofeu'dan geldi. Ev sahibi ekipte Tolgay 65'te oyuna girerken, Torino'da Emirhan süre almadı.



VİLLA EVİNDE FARKLI KAZANDI

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa sahasında karşılaştığı Brentford'u 4-0 yenerek puanını 15'e çıkardı. E v sahibine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Leon Bailey, 7 ve 14. dakikalarda Ings ve 59'da Watkins kaydetti.



ANTONIE GRIEZMANN BÖYLE İSTEDİ

İspanya La Liga 11. hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda karşılaştığı Real Betis'i 2-1 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti. Konuk takıma Betis karşısında galibiyeti getiren golleri 54 ve 71. dakikalarda Antonie Griezmann kaydetti. Betis'in tek sayısı 84. dakikada Nabil Fekir'den geldi.



BODRUM'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı tempolu bir oyuna sahne olan maçta Bandırmaspor 38. dakikada Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Bodrumspor Samet Yalçın4ın kaydettiği golle skora denge getirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda Bodrumspor skoru değiştirecek fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremedi ve maç 1-1 sona erdi.

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