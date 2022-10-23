Fenerbahçe Rossi’nin mükemmel golüyle Başakşehir’i devirdi





JESUS: ALTAY BÜYÜK BİR KALECİ

Galibiyetin ardından konuşan Jorge Jesus, "Bize son anda galibiyeti getiren Altay'ın kurtarışıydı. O büyük bir kaleci" dedi. Portekizli teknik adam, "Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Sadece Süper Lig seviyesinde değil, iki takıma adına da belki de Avrupa futbolunun zirve kalitesinde bir futbol vardı. Hakem de oyunu güzelleştirdi" diye konuştu.