Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe Rossi’nin mükemmel golüyle Başakşehir’i devirdi

    Kanarya 74’te oyuna giren Diego Rossi’nin 10 dakika sonra uzaktan attığı golle çok kritik bir galibiyet elde etti. Maçın ardından tribünlerde şampiyonluk şarkıları söylendi...

    Zirveye füze attı!

    Haftanın maçında Kanarya güldü... Sarı- Lacivertliler şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Başakşehir'i Kadıköy'de 1-0 yenerek ligin zirvesine çıktı. 19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına katedip sol ayağıyla şutunu çekti, top az farkla auta çıktı. 31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, topu kornere çeldi. 37. dakikada Lincoln Henrique'nin ortasına Valencia'nın kafa vuruşu defansa çarparak kornere çıktı.



    GALİBİYET BÖYLE GELDİ
    Maçın 84. dakikasında ceza sahasına yakın bir yerde topla buluşan Diego Rossi önce kaleye baktı. Ardından da sağ ayağının içiyle kaleci Volkan Babacan'ın soluna harika bir vuruş yaparak gole attı.2. dakikada Gustavo Henrique'nin kafayla indirdiği topa sağ çaprazda Serdar Aziz'in sol ayağıyla vuruşu az farkla üstten auta gitti. 49. dakikada Traore'nin sol ayağıyla sert şutu üstten auta gitti. 79. dakikada Arao'nun orta şut karışımı vuruşuna Pedro dokunamadı. 82. dakikada Lincoln'un şutuna son anda Duarte ayak koydu. 84. dakikada Rossi sahneye çıktı ve müthiş bir golle skoru 1-0 yaptı. 90'da Aleksic'in şutunu Altay çıkardı ve 3 puan Fener'in oldu.



    FENERBAHÇE JESUS'LA BİR İLKİ BAŞARDI
    ÇOk zorlandığı maçta üç puana Diego Rossi'nin harika golüyle ulaşan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldı. Sarı- Lacivertliler böylece teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir ilki de başardı. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi elde etti. Fatih Karagümrük engelini Kadıköy'de 5-4'lük skorla geçen Sarı Kanarya ardından Ankaragücü deplasmanında 3-0 kazandı. Dün de taraftarı önünde Medipol Başakşehir galibiyeti ise tek golle geldi.



        ROSSİ FORMUNU İYİCE YÜKSELTTİ
        F.Bahçe'ye altın değerinde 3 puan Diego Rossi'nin 84. dakikadaki golüyle geldi. Uruguaylı Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki geniş kadrosuna davet edilen Rossi, formunu yükseltti. Geçen hafta Ankaragücü'ne takımının 3. golünü atan Rossi, dün ise muhteşem bir füzeyle maçı kazandırdı. Rossi, "Topu kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım" dedi.



        JESUS: ALTAY BÜYÜK BİR KALECİ
        Galibiyetin ardından konuşan Jorge Jesus, "Bize son anda galibiyeti getiren Altay'ın kurtarışıydı. O büyük bir kaleci" dedi. Portekizli teknik adam, "Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Sadece Süper Lig seviyesinde değil, iki takıma adına da belki de Avrupa futbolunun zirve kalitesinde bir futbol vardı. Hakem de oyunu güzelleştirdi" diye konuştu.



        İSMAİL SAKATLANDI YARDIMLA GİTTİ!
        Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 68. dakikada kenara geldi. 23 yaşındaki orta sahanın, bileğinden sakatlandı. İsmail, mücadelenin ardından kulüp yetkililerin desteğiyle stadyumdan ayrıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği kol kola!
        Haberler Spor Fenerbahçe Rossi’nin mükemmel golüyle Başakşehir’i devirdi
            SON DAKİKA