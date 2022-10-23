Fenerbahçe Rossi’nin mükemmel golüyle Başakşehir’i devirdi

Haftanın maçında Kanarya güldü... Sarı- Lacivertliler şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Başakşehir'i Kadıköy'de 1-0 yenerek ligin zirvesine çıktı. 19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına katedip sol ayağıyla şutunu çekti, top az farkla auta çıktı. 31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, topu kornere çeldi. 37. dakikada Lincoln Henrique'nin ortasına Valencia'nın kafa vuruşu defansa çarparak kornere çıktı.
GALİBİYET BÖYLE GELDİ
Maçın 84. dakikasında ceza sahasına yakın bir yerde topla buluşan Diego Rossi önce kaleye baktı. Ardından da sağ ayağının içiyle kaleci Volkan Babacan'ın soluna harika bir vuruş yaparak gole attı.2. dakikada Gustavo Henrique'nin kafayla indirdiği topa sağ çaprazda Serdar Aziz'in sol ayağıyla vuruşu az farkla üstten auta gitti. 49. dakikada Traore'nin sol ayağıyla sert şutu üstten auta gitti. 79. dakikada Arao'nun orta şut karışımı vuruşuna Pedro dokunamadı. 82. dakikada Lincoln'un şutuna son anda Duarte ayak koydu. 84. dakikada Rossi sahneye çıktı ve müthiş bir golle skoru 1-0 yaptı. 90'da Aleksic'in şutunu Altay çıkardı ve 3 puan Fener'in oldu.
FENERBAHÇE JESUS'LA BİR İLKİ BAŞARDI
ÇOk zorlandığı maçta üç puana Diego Rossi'nin harika golüyle ulaşan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldı. Sarı- Lacivertliler böylece teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir ilki de başardı. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi elde etti. Fatih Karagümrük engelini Kadıköy'de 5-4'lük skorla geçen Sarı Kanarya ardından Ankaragücü deplasmanında 3-0 kazandı. Dün de taraftarı önünde Medipol Başakşehir galibiyeti ise tek golle geldi.