Galatasaray'da sol beke yeni hedef Gabriel Suazo

Süper Lig'e yeni bir yapılanmayla giren ancak beklenen patlamayı bir türlü yapaman Galatasaray'da gözler devre arası transferlerine çevrildi. Hollandalı Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan sarı kırmızılılar, sol bek arayışlarına başladı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe ile ismi anılan Şili takımlarından Colo Colo'nun 25 yaşındaki kaptanı Gabriel Suazo ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Ahaber.com.tr'den Süleyman Yıldırmaz'ın haberine göre Oyuncunun menajeri Alan Silberman da sarı kırmızılı takımın girişimini doğruladı.
Galatasaray'ın bu transfer de ısrarcı olmasının en büyük sebeplerinden birisi de 25 yaşındaki oyuncunun Aralık 2022'de sözleşmesinin bitiyor ve bonservis bedeli ödemeyecek olması.