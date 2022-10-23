Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.10.2022 11:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2022 11:38
    ABONE OL

    Galatasaray'da sol beke yeni hedef Gabriel Suazo

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip sol bek için Patrick van Aanholt'un alternatifini Şili'de buldu. Galatasaray, Colo Colo'nun 25 yaşındaki kaptanı Gabriel Suazo ile ilgili girişlere başladı.

    Galatasaray’da sol beke yeni hedef Şili’den

    Süper Lig'e yeni bir yapılanmayla giren ancak beklenen patlamayı bir türlü yapaman Galatasaray'da gözler devre arası transferlerine çevrildi. Hollandalı Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan sarı kırmızılılar, sol bek arayışlarına başladı.

    Galatasaray'ın yaz transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe ile ismi anılan Şili takımlarından Colo Colo'nun 25 yaşındaki kaptanı Gabriel Suazo ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Ahaber.com.tr'den Süleyman Yıldırmaz'ın haberine göre Oyuncunun menajeri Alan Silberman da sarı kırmızılı takımın girişimini doğruladı.

    Galatasaray'ın bu transfer de ısrarcı olmasının en büyük sebeplerinden birisi de 25 yaşındaki oyuncunun Aralık 2022'de sözleşmesinin bitiyor ve bonservis bedeli ödemeyecek olması.

        Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olmadığı Patrick van Aanholt'un yerine sol bekte Leo Dubois'a forma veriyor.

        1 Temmuz 2015'de Colo Colo U19'dan A takıma yükselen Gabriel, tam 7 senedir Şili ekibinin formasını terletiyor. Colo Colo'da 188 maça çıkarken, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan hepsini açacak! Diyarbakır’a dev yatırım
        Haberler Spor Galatasaray'da sol beke yeni hedef Gabriel Suazo
            SON DAKİKA