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    • Spor
    • 23.10.2022 00:37
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    • 23.10.2022 00:37
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    Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasındaki tartışmalı penaltı kararını Erman Toroğlu değerlendirdi: Bunlar futbolu bilmiyor

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i evinde 1-0 yenerek hem 3 puanı hem de liderliği aldı. Karşılaşmada ise Valencia ile Ömer Ali Şahiner arasında yaşanan penaltı pozisyonu büyük tartışmalara neden olurken, usta yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Ayrıyeten Sarı-Lacivertlilerde başkan vekili Erol Bilecik, karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulunarak, Galatasaray'a göndermede bulundu. Bilecik, "Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara bu akşam göndereceğiz. Salı günü yorumlamalarını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Erman Toroğlu’ndan penaltı yorumu

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'i evinde ağırladı. Fenerbahçe zorlu mücadeleyi 84. dakikada Diego Rossi'nin muhteşem golüyle kazanmayı başarırken, puanını 23 çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.

    ERMAN TOROĞLU'NDAN PENALTI YORUMU | VIDEO


    Fenerbahçe - Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonlarını A Spor ekranlarında usta yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu yorumladı.



    Karşılaşmanın ilk yarısında Valencia ile Ömer Ali Şahiner arasında yaşanan pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu, "Kol vücuda yapışık olmasına rağmen Ömer Ali kolunu kaldırıyor ve top çarpıyor. Burada art niyet var. Ben olsam penaltı veririm." diye konuştu.



    "Bu pozisyonu hakem görmeyebilir. VAR'da kim varsa ondan hesap sorarım. VAR'ın başında kim varsa bu işi bilmiyordur derim. Bunlar futbolu bilmiyor."



        Toroğlu, ikinci yarıda ise Biglia'nın eline çarpan top için "Pozisyon normal. Devam kararı doğru." yorumunu yaptı.



        FENERBAHÇE'DEN G.SARAY'A SERT GÖNDERME
        Sarı-lacivertlilerde başkan vekili Erol Bilecik, karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.



        Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un konuşmalarına cevap veren Bilecik, "Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara bu akşam göndereceğiz. Salı günü yorumlamalarını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.



            İşte o sözler...
            Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Hafta içinde adalet peşinde koşan, ahkam kesenleri gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara bu akşam göndereceğiz. Salı günü yorumlamalarını isteyeceğiz.



            Bu konuda adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna da dikkat etmesi gerekir. Üslup her zaman haklı olmaktan çok daha önemli. Sanki olay yerinde bir şey var, katilini arayanlar, bulanlar... Hiç görmediğimiz kelimeler, üsluplar.



            Futbol, Türkiye'de sahadan çok saha dışında oynanan bir hale dönmüş vaziyette. Futbolu, Fenerbahçe'nin 10 haftadır oynadığı gibi sahada oynamak gerekir.



                Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyiz, kimsenin de hakkını yemeyiz.Futbolu saha dışında oynadığınız zaman alakası olmayan istatistikleri düzeltmeye çalışıyorsunuz. Lafla peynir gemisi yürümez. Futbol saha içinde oynanan bir oyundur.

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                Haberler Spor Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasındaki tartışmalı penaltı kararını Erman Toroğlu değerlendirdi: Bunlar futbolu bilmiyor
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