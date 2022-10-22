Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasındaki tartışmalı penaltı kararını Erman Toroğlu değerlendirdi: Bunlar futbolu bilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'i evinde ağırladı. Fenerbahçe zorlu mücadeleyi 84. dakikada Diego Rossi'nin muhteşem golüyle kazanmayı başarırken, puanını 23 çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.
ERMAN TOROĞLU'NDAN PENALTI YORUMU | VIDEO
Fenerbahçe - Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonlarını A Spor ekranlarında usta yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu yorumladı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Valencia ile Ömer Ali Şahiner arasında yaşanan pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu, "Kol vücuda yapışık olmasına rağmen Ömer Ali kolunu kaldırıyor ve top çarpıyor. Burada art niyet var. Ben olsam penaltı veririm." diye konuştu.
"Bu pozisyonu hakem görmeyebilir. VAR'da kim varsa ondan hesap sorarım. VAR'ın başında kim varsa bu işi bilmiyordur derim. Bunlar futbolu bilmiyor."