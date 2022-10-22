Şampiyonluğun ayak sesleri! Fenerbahçe'nin istatistiklerinde 2013 ayrıntısı





Sarılacivertliler ligde sırasıyla Başakşehir, İstanbulspor, Giresunspor ve Sivasspor ile oynayacak. Jesus'un talebeleri, bu dört maçı da kazanması durumunda toplamda 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak ve hem puan hem de psikolojik olarak ciddi bir avantajın da sahibi olacak.