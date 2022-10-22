Şampiyonluğun ayak sesleri! Fenerbahçe'nin istatistiklerinde 2013 ayrıntısı

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Fenerbahçe, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finalleri öncesi verilecek araya kadar olan 4 maçını kazanırsa 13 maçta 32 puan toplamış olacak. En son 2013/14 sezonunda Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünde bunu başarmış olan Fenerbahçe o sezon şampiyonluk ipini göğüslemişti.
Sarılacivertliler ligde sırasıyla Başakşehir, İstanbulspor, Giresunspor ve Sivasspor ile oynayacak. Jesus'un talebeleri, bu dört maçı da kazanması durumunda toplamda 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak ve hem puan hem de psikolojik olarak ciddi bir avantajın da sahibi olacak.
Fenerbahçe 2005/06 sezonunda Christoph Daum yönetiminde 13 maçta 35 puan toplamıştı. Jesus'un Fenerbahçesi 4'te 4 yaparsa bu sezondan sonra en fazla puan alınan sezon olan 2013/14 sezonundaki 32 puanı egale etmiş olacak.