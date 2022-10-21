Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.10.2022 20:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2022 20:09
    ABONE OL

    CANLI | Antalyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım izle

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 11. haftasının açılışında Antalyaspor evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan maçı Ümit Öztürk yönetiyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Antalyaspor - İstanbulspor

    Antalyaspor ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.

    Ligde 6 maçtır kazanamayan Akdeniz ekibi, sahasında oynanan mücadelede hasreti dindirmek istiyor. Son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise kritik virajdan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.



    ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
    Antalyaspor:     Alperen, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Ufuk, Fernando, Larsson, Nakajima, Sinan, Wright
    İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Rroca, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, Emir Kaan

    ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Antalyaspor - İstanbulspor maçı BeIN Sporst 1'den CANLI yayınlanıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çelebi’den Özcan’a salvolar!
    Haberler Spor CANLI | Antalyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım izle
        SON DAKİKA