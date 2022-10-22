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    • Spor
    • 22.10.2022 14:33
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    • 22.10.2022 14:33
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    Ümraniyespor - Fatih Karagümrük canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 11. haftasında Ümraniyespor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İstanbul derbisini takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

    Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.


    İLK 11'LER
    ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Allyson, Mustafa, Lenjani, Oğuz, Serkan, Avounou, Geraldo, Onur, Umut

    FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Ozdoev, Nicholas, Frei, Jimmy, Kouassi, Borini

    ÜMRANİYESPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Saat 14:30'da başlayan Ümraniyespor Karagümrük maçı Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanıyor. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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