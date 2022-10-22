Ümraniyespor - Fatih Karagümrük canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Allyson, Mustafa, Lenjani, Oğuz, Serkan, Avounou, Geraldo, Onur, Umut
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Ozdoev, Nicholas, Frei, Jimmy, Kouassi, Borini
ÜMRANİYESPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Saat 14:30'da başlayan Ümraniyespor Karagümrük maçı Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanıyor. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.