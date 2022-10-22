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    • Spor
    • 22.10.2022 15:40
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    • 22.10.2022 15:47
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    Robert Lewandowski ve Karim Benzema şaşırttı! Birinde 9 milyonluk diğerinde bin liralık saat

    Ballon d’Or ödül töreninin yankıları sürüyor. Real Madrid forması altında unutulmaz bir yıl geçiren Karim Benzema kariyerde ilk kez bu büyük ödülün sahibi oldu. Törene damga vuran bir diğer olay ise Karim Benzema ve Robert Lewandowski'nin taktıkları saatler oldu.

    Muhammed Güneroğlu
    Saatleri çok konuşuldu!

    Futbolda en iyilerin belirlendiği Ballon d'Or ödül töreninin yankıları sürüyor.

    Real Madrid forması altında unutulmaz bir yıl geçiren Karim Benzema kariyerde ilk kez bu büyük ödülün sahibi oldu.

    KARIM BENZEMA'NIN SAATİ OLAY OLDU
    İngiliz basını, törenle ilgili çok çarpıcı bir detayı ortaya çıkardı. Gecenin tartışmasın en gözde ismi olan Karim Benzema'nın kolundaki saat herkesin dikkatini çekti. Cezayir asıllı Fransız yıldızın Richard Mille marka saati tam 435 bin pound (Yaklaşık 9.1 milyon lira) değere sahipti.

    Ödülü almasına kesin gözüyle bakılan Benzema böylece törende saatiyle de gövde gösterisi yapmış oldu.

    LEWANDOWSKI BİN LİRALIK SAAT TAKTI
    Törenin bir diğer gözde ismi de Robert Lewandowski'ydi. Geçtiğimiz sezon oylamada 2. sırayı alan Polonyalı yıldızın kolundaki saat de herkesin dikkatini çekti. Ancak bu saatin özelliği fiyatının çok pahalı olması değil, aksine ucuz olmasıydı.

        Lewandowski bu tarihi törende değeri sadece 52 pound (Yaklaşık 1000 lira) olan eski model bir Cassio saati tercih etti.

        Kimileri sosyal medya üzerinden yıldız futbolcuyu mütevazi olması nedeniyle överken, kimileri ise Lewandowski'nin şov yaptığını öne sürdü.
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