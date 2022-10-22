Robert Lewandowski ve Karim Benzema şaşırttı! Birinde 9 milyonluk diğerinde bin liralık saat

Ödülü almasına kesin gözüyle bakılan Benzema böylece törende saatiyle de gövde gösterisi yapmış oldu.

LEWANDOWSKI BİN LİRALIK SAAT TAKTI

Törenin bir diğer gözde ismi de Robert Lewandowski'ydi. Geçtiğimiz sezon oylamada 2. sırayı alan Polonyalı yıldızın kolundaki saat de herkesin dikkatini çekti. Ancak bu saatin özelliği fiyatının çok pahalı olması değil, aksine ucuz olmasıydı.