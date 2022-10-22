Robert Lewandowski ve Karim Benzema şaşırttı! Birinde 9 milyonluk diğerinde bin liralık saat

Futbolda en iyilerin belirlendiği Ballon d'Or ödül töreninin yankıları sürüyor.
Real Madrid forması altında unutulmaz bir yıl geçiren Karim Benzema kariyerde ilk kez bu büyük ödülün sahibi oldu.
KARIM BENZEMA'NIN SAATİ OLAY OLDU
İngiliz basını, törenle ilgili çok çarpıcı bir detayı ortaya çıkardı. Gecenin tartışmasın en gözde ismi olan Karim Benzema'nın kolundaki saat herkesin dikkatini çekti. Cezayir asıllı Fransız yıldızın Richard Mille marka saati tam 435 bin pound (Yaklaşık 9.1 milyon lira) değere sahipti.
Ödülü almasına kesin gözüyle bakılan Benzema böylece törende saatiyle de gövde gösterisi yapmış oldu.
LEWANDOWSKI BİN LİRALIK SAAT TAKTI
Törenin bir diğer gözde ismi de Robert Lewandowski'ydi. Geçtiğimiz sezon oylamada 2. sırayı alan Polonyalı yıldızın kolundaki saat de herkesin dikkatini çekti. Ancak bu saatin özelliği fiyatının çok pahalı olması değil, aksine ucuz olmasıydı.