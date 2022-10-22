Jesus ailesi görüşme odasına! Portekizli teknik adam ile yapılacak görüşmede eşi de yer alacak





HOCA SICAK BAKIYOR

Jorge Jesus, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya sıcak bakıyor. Ancak yönetim Jesus'un eşini de ikna etmek zorunda. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Ivone Jesus'un da eşinin yanına İstanbul'a taşınması söz konusu olacak. Portekizli teknik adamın, kısa zamanda büyük aşama kat ettiği Fenerbahçe'yi bırakmak istemediği ve bunu eşine ilettiği de gelen haberler arasında.

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