Jesus ailesi görüşme odasına! Portekizli teknik adam ile yapılacak görüşmede eşi de yer alacak

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un kontratını uzatmak için düğmeye bastı. Başkan Ali Koç ve Sarı-Lacivertli kurmaylar, Jesus ile önümüzdeki hafta içinde görüşme yapacak. Ancak bu görüşmede ilginç bir ayrıntı olacak.
Jesus'un Portekiz'de yaşayan eşi Ivone Jesus da görüşmelerde yer alacak. Jorge Jesus'un eşi, Portekiz dışına çıkmak istemediği için Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamla sadece 1 yıllık sözleşme imzaladığı biliniyor. Jesus da durumu yönetime bildirdi ve görüşmelerde eşinin de bulunmasını istedi.
HOCA SICAK BAKIYOR
Jorge Jesus, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya sıcak bakıyor. Ancak yönetim Jesus'un eşini de ikna etmek zorunda. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Ivone Jesus'un da eşinin yanına İstanbul'a taşınması söz konusu olacak. Portekizli teknik adamın, kısa zamanda büyük aşama kat ettiği Fenerbahçe'yi bırakmak istemediği ve bunu eşine ilettiği de gelen haberler arasında.