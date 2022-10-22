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    Hatay maçı öncesi Valerien Ismael'den kritik karar! Üçüncü kez sistemi değiştiriyor

    Sezon öncesi takımını 3-4-3 oynatan, lige 4-2-3-1 sistemi ile başlayan Valerien Ismael , 4-4-2 ile ile çift forvetli sisteme geçiyor. Yeni sistem ilk sınavını Hatay deplasmanında verecek.

    Ismael 3’üncü kez sistemi değiştiriyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatay deplasmanında sistemi bir kez daha değiştiriyor. Sezon öncesinde sistemini 3-4-3 olarak belirleyen Fransız teknik adam, alınan başarısız sonuçların ardından sezona 4-3-3 sistemi ile başlamıştı.



    Valerien Ismael, gol yollarında yaşanan sıkıntılar ile birlikte Weghorst'un sakatlığı sonrasında Hatay'da takımını 4-4-2 sistemi ile sahaya sürecek. Cenk Tosun ve Muleka çift santrfor olarak gol arayacak. Bunun yanında Dele Alli'nin yedeğe çekileceği Gedson Fernandes'in yeniden 11'deki yerini alacağı da gelen haberler arasında.



    N'Koudou ise orta sahanın solunda görev alacak. Valerien Ismael 4-4-2 sistemi ile takımının daha kompakt görüntü vereceğini de hesap ediyor. Zira son Trabzon derbisinde Beşiktaş'ta hatlar arasındaki kopukluklar dikkat çekmişti.
        Jesus ailesi görüşme odasına
        Haberler Spor Hatay maçı öncesi Valerien Ismael'den kritik karar! Üçüncü kez sistemi değiştiriyor
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