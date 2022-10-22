Hatay maçı öncesi Valerien Ismael'den kritik karar! Üçüncü kez sistemi değiştiriyor





Valerien Ismael, gol yollarında yaşanan sıkıntılar ile birlikte Weghorst'un sakatlığı sonrasında Hatay'da takımını 4-4-2 sistemi ile sahaya sürecek. Cenk Tosun ve Muleka çift santrfor olarak gol arayacak. Bunun yanında Dele Alli'nin yedeğe çekileceği Gedson Fernandes'in yeniden 11'deki yerini alacağı da gelen haberler arasında.