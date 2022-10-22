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Haberler Spor Kadıköy'de İstanbul derbisi! Jesus kararını verdi: İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Kadıköy'de İstanbul derbisi! Jesus kararını verdi: İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, bugün Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda ligde ve Avrupa'da 7 maçtır rakiplerine puan vermeyen sarı lacivertliler, Başakşehir'i de seriye ekleyerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Kritik maç öncesi iki teknik adam sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

22.10.2022 09:43 - Son Güncelleme: 22.10.2022 09:43
Kadıköy’de İstanbul derbisi! Jesus kararını verdi: İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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Kadıköy’de İstanbul derbisi! Jesus kararını verdi: İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında muhtemel 11’ler

Geçen hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde bir maç eksiğiyle averajla ikinci sırada yer alıyor. Kadıköy'de 7 maçtır (lig+UEFA) rakiplerine puan vermeyen sarı lacivertliler, Başakşehir'i de seriye ekleyerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Kadıköy’de İstanbul derbisi! Jesus kararını verdi: İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında muhtemel 11’ler

ZIT KUTUPLARIN KAPIŞMASI
Başakşehir'de de hedef aynı... Fenerbahçe gibi 9 maçta 20 puan (6G/2B/1M) toplayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri de kazanması halinde 'lider' olacak...

Kadıköy’de İstanbul derbisi! Jesus kararını verdi: İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında muhtemel 11’ler

Fenerbahçe geride kalan 9 karşılaşmada 28 gol atarken, maç başına 3.1 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir ise oynadığı 9 maçta toplamda 3 gol yedi. 7 müsabakada kalesini kapattı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan iki maçı da Medipol Başakşehir sahasında 2-0, Kadıköy'de ise 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Kadıköy’de İstanbul derbisi! Jesus kararını verdi: İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında muhtemel 11’ler

FENER'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Üç oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'nde haftaya perşembe akşamı oynanacak Rennes maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.

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