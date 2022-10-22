Kadıköy'de İstanbul derbisi! Jesus kararını verdi: İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, bugün Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda ligde ve Avrupa'da 7 maçtır rakiplerine puan vermeyen sarı lacivertliler, Başakşehir'i de seriye ekleyerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Kritik maç öncesi iki teknik adam sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Geçen hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde bir maç eksiğiyle averajla ikinci sırada yer alıyor. Kadıköy'de 7 maçtır (lig+UEFA) rakiplerine puan vermeyen sarı lacivertliler, Başakşehir'i de seriye ekleyerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
Fenerbahçe geride kalan 9 karşılaşmada 28 gol atarken, maç başına 3.1 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir ise oynadığı 9 maçta toplamda 3 gol yedi. 7 müsabakada kalesini kapattı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan iki maçı da Medipol Başakşehir sahasında 2-0, Kadıköy'de ise 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.
FENER'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Üç oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'nde haftaya perşembe akşamı oynanacak Rennes maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.