Kadıköy’de İstanbul derbisi! Jesus kararını verdi: İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında muhtemel 11’ler

Fenerbahçe geride kalan 9 karşılaşmada 28 gol atarken, maç başına 3.1 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir ise oynadığı 9 maçta toplamda 3 gol yedi. 7 müsabakada kalesini kapattı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan iki maçı da Medipol Başakşehir sahasında 2-0, Kadıköy'de ise 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.