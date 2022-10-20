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    • Spor
    • 20.10.2022 22:00
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    • 20.10.2022 22:00
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    Bir efsanenin çöküşü! Manchester United, Cristiano Ronaldo’yu Chelsea maçının kadrosuna almadı

    İngiliz devi Manchester United ve Cristiano Ronaldo arasındaki gerilim giderek artıyor. Dünkü Tottenham maçında 90 dakika yedek kulübesinde bekleyen Ronaldo, bu sefer de cumartesi günü oynanacak olan Chelsea maçının kadrosuna alınmadı.

    Cristiano Ronaldo Chelsea maçının kadrosuna alınmadı

    Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United arasındaki gerilim tırmanıyor.

    Dünkü Tottenham karşılaşmasında 90 dakika yedek kulübesinde oturan Ronaldo İngiliz medyasının alay konusu olmuştu.



    The Sun, Ronaldo'nun kulübeden çıkışını ve staddan ayrılışını ısı haritası ile okuyucularını duyurdu. R7'nin dışarı çıkana kadar kullandığı yollar ısı haritasında gösterildi.



    KADROYA ALINMADI
    Portekizli yıldız bu sefer de, kulübü Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Ronaldo'nun 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayacağı belirtildi.



        KARŞILAŞMASININ BİTMESİNİ BEKLEMEDİ
        Dünkü Manchester United-Tottenham maçında oyuna alınmayan 37 yaşındaki Ronaldo, karşılaşmanın bitmesini beklemeden 90. dakikada soyunma odasına gitmişti.

        SADECE 2 KERE İLK 11'DE YER ALDI
        Teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United'da ilk 11'e girmekte zorlanan Ronaldo, takımının Premier Lig'de çıktığı 10 karşılaşmanın 8'inde oynadı ve yalnızca 2'sinde ilk 11'de yer aldı.

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