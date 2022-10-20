Bir efsanenin çöküşü! Manchester United, Cristiano Ronaldo’yu Chelsea maçının kadrosuna almadı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United arasındaki gerilim tırmanıyor.
Dünkü Tottenham karşılaşmasında 90 dakika yedek kulübesinde oturan Ronaldo İngiliz medyasının alay konusu olmuştu.
The Sun, Ronaldo'nun kulübeden çıkışını ve staddan ayrılışını ısı haritası ile okuyucularını duyurdu. R7'nin dışarı çıkana kadar kullandığı yollar ısı haritasında gösterildi.
KADROYA ALINMADI
Portekizli yıldız bu sefer de, kulübü Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ronaldo'nun 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayacağı belirtildi.