Bir efsanenin çöküşü! Manchester United, Cristiano Ronaldo’yu Chelsea maçının kadrosuna almadı





KADROYA ALINMADI

Portekizli yıldız bu sefer de, kulübü Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Ronaldo'nun 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayacağı belirtildi.