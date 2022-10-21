UFC 280 boks maçı ne zaman 2022? İslam Makhachev - Charles Oliveira maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İslam Makhachev ve Charles Oliveira maçı için heyecan dorukta. Ultimate Fighting Championship'te (UFC) yılın karşılaşması için detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, UFC 280 boks maçı ne zaman? İslam Makhachev Charles Oliveira maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte merak edilenler!