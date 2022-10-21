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    • Spor
    • 21.10.2022 10:12
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    • 21.10.2022 10:12
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    UFC 280 boks maçı ne zaman 2022? İslam Makhachev - Charles Oliveira maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    UFC 280 boks maçı için geri sayım sona eriyor. Rus asıllı boksör İslam Makhachev, Brezilyalı boksör Charles Oliveira ile mücadele edecek. Boks maçlarını takip edenler karşılaşmanın yayın kanalı ve saati hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, UFC 280 boks maçı ne zaman? İslam Makhachev Charles Oliveira maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    UFC 280 boks maçı ne zaman?

    İslam Makhachev ve Charles Oliveira maçı için heyecan dorukta. Ultimate Fighting Championship'te (UFC) yılın karşılaşması için detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, UFC 280 boks maçı ne zaman? İslam Makhachev Charles Oliveira maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    İSLAM MAKHACHEV CHARLES OLİVEİRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Ultimate Fighting Championship'te (UFC) yılın karşılaşması, sadece S Sport Plus'ta ekrana gelecek. UFC'nin en prestijli iki boksörü İslam Makhachev Charles Oliveira karşılaşması 22 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'da canlı yayınla S Sport Plus'ta boks severlerle buluşacak.

    CHARLES "DO BRONX" OLİVEİRA KİMDİR?

    17 Ekim 1989 Sao Paulo, Brezilya Doğumlu UFC Hafif Sıklet Eski Şampiyonudur.

    Kariyeri

    33 Galibiyet, 8 Yenilgi, 0 Beraberlik, 1 Sonuçsuz Maç

    42 Maçta 9 Nakavt 21 Submission

    UFC Tarihinde En Fazla Bitiriş : 19

        UFC Tarihinde Submission İle En Fazla Galibiyet : 16

        UFC Hafif Siklette En Fazla Bonus Kazanan Dövüşçü : 18

        UFC NEDİR?

        Kısa adı UFC olan Ultimate Fighting Championship, 1993 yılının Kasım ayında kurulmuştur. Karma dövüş sanatları olarak bilinir. Merkezi ABD'nin Las Vegas eyaletinin Nevada kentinde yer alır. Organizasyonun sahibi William Morris Endeavor'dur. Piyasadaki elit olarak tabir edilen dövüş sanatları ustalarının çok büyük bir kısmı mevcut organizasyon içinde mücadele etmektedir.
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        Haberler Spor UFC 280 boks maçı ne zaman 2022? İslam Makhachev - Charles Oliveira maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
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