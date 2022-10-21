UFC 280 boks maçı ne zaman 2022? İslam Makhachev - Charles Oliveira maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İslam Makhachev ve Charles Oliveira maçı için heyecan dorukta. Ultimate Fighting Championship'te (UFC) yılın karşılaşması için detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, UFC 280 boks maçı ne zaman? İslam Makhachev Charles Oliveira maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte merak edilenler!
İSLAM MAKHACHEV CHARLES OLİVEİRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ultimate Fighting Championship'te (UFC) yılın karşılaşması, sadece S Sport Plus'ta ekrana gelecek. UFC'nin en prestijli iki boksörü İslam Makhachev Charles Oliveira karşılaşması 22 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'da canlı yayınla S Sport Plus'ta boks severlerle buluşacak.
CHARLES "DO BRONX" OLİVEİRA KİMDİR?
17 Ekim 1989 Sao Paulo, Brezilya Doğumlu UFC Hafif Sıklet Eski Şampiyonudur.
Kariyeri
33 Galibiyet, 8 Yenilgi, 0 Beraberlik, 1 Sonuçsuz Maç
42 Maçta 9 Nakavt 21 Submission
UFC Tarihinde En Fazla Bitiriş : 19