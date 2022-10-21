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    • Spor
    • 21.10.2022 12:28
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    • 21.10.2022 12:32
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    ZTK Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - Serik maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. turda devam edecek. Bu turun eşleşmeleri çekilen kura ile belli oldu. Beşiktaş'ın rakibi ise Serik Belediyspor oldu. Peki, ZTK Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - Serik maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ZTK Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. turda devam edecek. Bu turun eşleşmeleri çekilen kura ile belli oluyor.

    TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakiplerinin belirleneceği kuraya, Süper Lig'de geçen sezon ilk 4 dışında kalan takımlar da katılıyor. Toplam 54 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

    Turnuvaya bu turdan katılan Galatasaray'ın rakibi Yeşilyurt Ofspor, Beşiktaş'ın rakibi ise; Serik Belediyspor oldu.
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        Haberler Spor ZTK Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - Serik maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
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