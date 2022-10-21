ZTK Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - Serik maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK



Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakiplerinin belirleneceği kuraya, Süper Lig'de geçen sezon ilk 4 dışında kalan takımlar da katılıyor. Toplam 54 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.