Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. turda devam edecek. Bu turun eşleşmeleri çekilen kura ile belli oluyor. Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Peki, Galatasaray Yeşilyurt Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 4. tur GS - OFSPOR maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK
Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakiplerinin belirleneceği kuraya, Süper Lig'de geçen sezon ilk 4 dışında kalan takımlar da katılıyor.
Toplam 54 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Galatasaray'ın rakibi Yeşilyurt Ofspor oldu.