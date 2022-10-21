Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. turda devam edecek. Bu turun eşleşmeleri çekilen kura ile belli oluyor. Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Peki, Galatasaray Yeşilyurt Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 4. tur GS - OFSPOR maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...