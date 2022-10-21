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    • Spor
    • 21.10.2022 12:24
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    • 21.10.2022 12:44
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    Galatasaray Yeşilyurt Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 4. tur GS - OFSPOR maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur kura çekimi için nefesler tutuldu. Turnuvaya 4. turdan dahil olacak olan Galatasaray'ın rakibi Yeşilyurt Ofspor oldu. Peki, Galatasaray Yeşilyurt Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS - OFSPOR maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın rakibi Yeşilyurt Ofspor oldu.

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. turda devam edecek. Bu turun eşleşmeleri çekilen kura ile belli oluyor. Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Peki, Galatasaray Yeşilyurt Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 4. tur GS - OFSPOR maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakiplerinin belirleneceği kuraya, Süper Lig'de geçen sezon ilk 4 dışında kalan takımlar da katılıyor.

    Toplam 54 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

    Galatasaray'ın rakibi Yeşilyurt Ofspor oldu.
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        Haberler Spor Galatasaray Yeşilyurt Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 4. tur GS - OFSPOR maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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