Haberler Televizyon Videoları Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu 🏆 Galatasaray ve Beşiktaş'ın kupa eşleşmeleri belli oldu ⚽ A Spor Kura çekimi full izle 📺

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu 🏆 Galatasaray ve Beşiktaş'ın kupa eşleşmeleri belli oldu ⚽ A Spor Kura çekimi full izle 📺

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu 🏆 Galatasaray ve Beşiktaş'ın kupa eşleşmeleri belli oldu ⚽ A Spor Kura çekimi full izle 📺
21.10.2022 12:43 - Son Güncelleme: 21.10.2022 13:18

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Ziraat Türkiye Kupası 4 Tur eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.Turnuvaya 4. turdan dahil olacak olan Galatasaray'ın rakibi Yeşilyurt Ofspor olurken Beşiktaş'ın rakibi ise; Serik Belediyespor oldu. peki; 4 tur kura eşleşmelerinde hangi takım kiminle eşleşti ve kura çekiminde neler yaşandı. İşte A Spor Kura çekimi full videosu...

Televizyon Videoları

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Kayserispor - Sivas Belediyespor

Erzurum FK - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzce Cam Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ümraniyespor - Efeler 09 FK

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Eşin Group Nazilli Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amedspor

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Galatasaray - Yeşilyurt DC Ofspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

Manisa FK - Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehirspor

Antalyaspor - Pendikspor

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