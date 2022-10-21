Ziraat Türkiye Kupası 4 Tur eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.Turnuvaya 4. turdan dahil olacak olan Galatasaray'ın rakibi Yeşilyurt Ofspor olurken Beşiktaş'ın rakibi ise; Serik Belediyespor oldu. peki; 4 tur kura eşleşmelerinde hangi takım kiminle eşleşti ve kura çekiminde neler yaşandı. İşte A Spor Kura çekimi full videosu...