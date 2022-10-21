İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
Kayserispor - Sivas Belediyespor
Erzurum FK - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzce Cam Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ümraniyespor - Efeler 09 FK
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Eşin Group Nazilli Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amedspor
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Galatasaray - Yeşilyurt DC Ofspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Çaykur Rizespor - Kırklarelispor
Manisa FK - Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehirspor
Antalyaspor - Pendikspor