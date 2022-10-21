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    Jorge Jesus'un dokunuşuyla Fenerbahçeli futbolcular değerini ve performansını ikiye katladı

    Jorge Jesus'un gelmesiyle beraber Valencia, Batshuayi, İsmail, Crespo, Ferdi, Rossi ve İrfan Can’ın performansları tavan yaptı. Özellikle Crespo, Ferdi, İsmail ve Rossi piyasa değerlerini Jesus'la ikiye katlamış durumdalar.

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    Jorge Jesus gelişim merkezi

    Süper Lig'de ve Avrupa'da doludizgin ilerleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus farkını net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Daha önce çalıştırdığı kulüplerde hem takımın hem de oyuncuların bireysel olarak performanslarında yükseliş gözlenirken bu durum Fenerbahçe'de de gerçekleşti.



    GOL OLUP YAĞDILAR
    Özellikle hücum anlamında Fenerbahçe 9 maçta 28 gol atarak bu gelişi gösterirken 1-2 maç dışında takımın savunma performansı da olumlu sinyaller verdi. En ciddi yükseliş ise oyuncuların bireysel performanslarında ortaya çıktı. Enner Valencia, Michy Batshuayi, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci bireysel performanslarıyla gelişim gösteren ve ön plana çıkan oyuncuların başında geldi.



    DEVLER TAKİBE BAŞLADI
    Bunun yanında tüm resmi maçlarda forma giyen Attila Szalai de ciddi bir fiziksel gelişim yaşamış durumda. Crespo, Ferdi, İsmail ve Rossi de gösterdikleri bireysel gelişimin dışında piyasa diğerlerini de ikiye katlamış gibi görünüyor. Çok fazla şans bulamasa da Arda Güler'in AEK Larnaca maçındaki performansı da bu oyuncunun kendisini sürekli hazır tuttuğu ve gelişim gösterdiğinin kanıtı oldu.



        PRES YAPMIYORSUN DIŞARI ÇIK!
        Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un bu fotoğrafını yorumsuz olarak paylaştı ve "Başlığı siz atın" notunu düştü. Fotoğraf sanal alemde büyük ilgi görürken, "Jesus ağır kalan golf aracını dışarı yolladı", "Samandıra'nın mutlak patronu", "Pres yapmayan araca Jesus'tan uyarı geldi" "Pres yapmıyorsun, dışarı çık" şeklinde komik yorumlar yapıldı.

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