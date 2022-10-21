Jorge Jesus'un dokunuşuyla Fenerbahçeli futbolcular değerini ve performansını ikiye katladı





DEVLER TAKİBE BAŞLADI

Bunun yanında tüm resmi maçlarda forma giyen Attila Szalai de ciddi bir fiziksel gelişim yaşamış durumda. Crespo, Ferdi, İsmail ve Rossi de gösterdikleri bireysel gelişimin dışında piyasa diğerlerini de ikiye katlamış gibi görünüyor. Çok fazla şans bulamasa da Arda Güler'in AEK Larnaca maçındaki performansı da bu oyuncunun kendisini sürekli hazır tuttuğu ve gelişim gösterdiğinin kanıtı oldu.