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    Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Bahçe'ye olay göndermede bulundu

    VAR sistemiyle ilgili konuşan Timur, ezeli rakipleri F.Bahçe’nni cevabı ile ilgili olarak, “Suç mahalline ilk önce katil gidermiş. Yaptığımız açıklamayı üstlerine alıyorlarsa, demek ki kendilerini biliyorlar ki bunusa hipleniyorlar” dedi.

    Suç mahalline ilk katil girer

    G.Saray Başkanvekili Erden Timur, "Bu toplantının ana gündemi başından sonuna adalet olacak. Ve adalet dendiğinde, herkes için adalet demek. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz!" dedi.



    AKLIMIZLA ALAY EDİLMESİN
    Timur sözlerine şöyle devam etti: F.Bahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil. Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız. Atamalar yapay mı, değil mi bilemiyoruz. Ancak kimse bizim aklımızla alay etmesin. Bu atamaların çok bariz bir sebeple yapıldığı ortada. Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Alper Ulusoy'u zaten biliyorsunuz. Malum sadece bize 6 saniye kuralını uygulayan. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar. Kimse kimsenin geri zekalı olduğunu zannetmesin.



    BİZDEN KORKUN!
    Bu toplumu kandırdığınız yeter! Herkesin ipliğini pazara çıkartacağız! Korkun, çünkü bu savaş sizin istediğiniz gibi sona ermeyecek. F.Bahçe'nin açıklaması ile ilgili görüşüm. Suç mahalline ilk önce katil gidermiş. Açıklamamızı üstlerine alıyorlarsa, demek ki kendilerini biliyorlar ki bunu sahipleniyorlar. Kendini bilmek de güzel bir kişisel özellik"



        TÜM HAKSIZLIKLAR GSTV'DE YAYINLANACAK
        Erden Timur, "Bu mücadele, Galatasaray mücadelesi değil sadece. Biz, haksızlığa uğrayan her kulüp için onlarla birlikte mücadele edeceğiz. Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu" diye konuştu.



        GÖRÜNTÜLERİ KULÜPLER GÖNDERİYOR
        Timur, "Yönetmenlerin seçtiği görüntülerin, kulüpler tarafından gönderildiği çok bariz. Yayıncı kuruluş, gol atan oyuncunun ailesinin olduğu locayı nereden biliyor? Yayıncı kuruluşla VAR aynı görüntüleri inceliyor, yani böyle bir irtibatınız varsa başka şeyler de olabilir" diye konuştu.



        MURAT ILGAZ'IN İSTİFASINI İSTEMEDİK
        Erden Timur, "Murat Ilgaz'ın istifası konusunda bir şey dile getirmedik. Galatasaray büyük bir camia, satranç tahtasındaki herhangi bir taş için masaya vurmaz. Masaya vurursa vezir için vurur, şah için vurur" şeklinde konuştu.

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