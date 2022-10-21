Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Bahçe'ye olay göndermede bulundu

G.Saray Başkanvekili Erden Timur, "Bu toplantının ana gündemi başından sonuna adalet olacak. Ve adalet dendiğinde, herkes için adalet demek. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz!" dedi.
AKLIMIZLA ALAY EDİLMESİN
Timur sözlerine şöyle devam etti: F.Bahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil. Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız. Atamalar yapay mı, değil mi bilemiyoruz. Ancak kimse bizim aklımızla alay etmesin. Bu atamaların çok bariz bir sebeple yapıldığı ortada. Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Alper Ulusoy'u zaten biliyorsunuz. Malum sadece bize 6 saniye kuralını uygulayan. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar. Kimse kimsenin geri zekalı olduğunu zannetmesin.
BİZDEN KORKUN!
Bu toplumu kandırdığınız yeter! Herkesin ipliğini pazara çıkartacağız! Korkun, çünkü bu savaş sizin istediğiniz gibi sona ermeyecek. F.Bahçe'nin açıklaması ile ilgili görüşüm. Suç mahalline ilk önce katil gidermiş. Açıklamamızı üstlerine alıyorlarsa, demek ki kendilerini biliyorlar ki bunu sahipleniyorlar. Kendini bilmek de güzel bir kişisel özellik"