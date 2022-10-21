Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Bahçe'ye olay göndermede bulundu





AKLIMIZLA ALAY EDİLMESİN

Timur sözlerine şöyle devam etti: F.Bahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil. Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız. Atamalar yapay mı, değil mi bilemiyoruz. Ancak kimse bizim aklımızla alay etmesin. Bu atamaların çok bariz bir sebeple yapıldığı ortada. Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Alper Ulusoy'u zaten biliyorsunuz. Malum sadece bize 6 saniye kuralını uygulayan. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar. Kimse kimsenin geri zekalı olduğunu zannetmesin.