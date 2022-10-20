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Haberler Spor Galatasaray'dan hakem hatalarıyla ilgili çok sert sözler! Erden Timur'dan VAR açıklaması: Bu kurguyu yapanın başına yıkarız

Galatasaray'dan hakem hatalarıyla ilgili çok sert sözler! Erden Timur'dan VAR açıklaması: Bu kurguyu yapanın başına yıkarız

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulunan Timur, hakem kararları ve VAR hakemleriyle ilgili çok sert sözler söyledi. Erden Timur konuşmasında Galatasaray'ın VAR kararlarından mağduriyet yaşadığını belirtirken, "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız" ifadelerini kullandı.

20.10.2022 16:29 - Son Güncelleme: 20.10.2022 16:29
Galatasaray’dan hakem hatalarıyla ilgili çok sert sözler! Erden Timur’dan VAR açıklaması: Bu kurguyu yapanın başına yıkarız

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısında konuştu.

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Galatasaray’dan hakem hatalarıyla ilgili çok sert sözler! Erden Timur’dan VAR açıklaması: Bu kurguyu yapanın başına yıkarız

Sert açıklamalarda bulunan Timur, "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız" ifadesini kullandı.

Galatasaray’dan hakem hatalarıyla ilgili çok sert sözler! Erden Timur’dan VAR açıklaması: Bu kurguyu yapanın başına yıkarız

İşte Timur'un o sözleri...

"TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ ADALET"
"Bu toplantının ana gündemi başından sonuna adalet olacak. Ve adalet dendiğinde, herkes için adalet demek. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."

Galatasaray’dan hakem hatalarıyla ilgili çok sert sözler! Erden Timur’dan VAR açıklaması: Bu kurguyu yapanın başına yıkarız

"BU KURGUYU YAPANIN BAŞINA YIKARIZ"
"Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verildi. Biz ise VAR odası diye bir şey göremedik. Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten tüm Türkiye bizim maçımızdaki 6 saniye ile tanıyor. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar. Bunun net bir kurgu olduğu bariz bir şekilde ortada. Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Biz bu kurguyu yapanın başına yıkarız!"

Galatasaray’dan hakem hatalarıyla ilgili çok sert sözler! Erden Timur’dan VAR açıklaması: Bu kurguyu yapanın başına yıkarız

"METE KALKAVAN'A NASIL SORUŞTURMA AÇILMAZ?"
"Geçen sene Rizespor maçımızı yöneten ve o maçtan sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, yine maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisinin farkındayız. Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında karşı takımın formasını giyip maça gidebilir? Mete Kalkavan da travmalı hakemlerden biri. Hadi yaptı diyelim, nasıl soruşturma açılmaz?"

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