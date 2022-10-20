Galatasaray'dan hakem hatalarıyla ilgili çok sert sözler! Erden Timur'dan VAR açıklaması: Bu kurguyu yapanın başına yıkarız
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulunan Timur, hakem kararları ve VAR hakemleriyle ilgili çok sert sözler söyledi. Erden Timur konuşmasında Galatasaray'ın VAR kararlarından mağduriyet yaşadığını belirtirken, "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız" ifadelerini kullandı.
"BU KURGUYU YAPANIN BAŞINA YIKARIZ"
"Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verildi. Biz ise VAR odası diye bir şey göremedik. Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten tüm Türkiye bizim maçımızdaki 6 saniye ile tanıyor. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar. Bunun net bir kurgu olduğu bariz bir şekilde ortada. Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Biz bu kurguyu yapanın başına yıkarız!"
"METE KALKAVAN'A NASIL SORUŞTURMA AÇILMAZ?"
"Geçen sene Rizespor maçımızı yöneten ve o maçtan sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, yine maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisinin farkındayız. Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında karşı takımın formasını giyip maça gidebilir? Mete Kalkavan da travmalı hakemlerden biri. Hadi yaptı diyelim, nasıl soruşturma açılmaz?"