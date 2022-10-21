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    Aanholt gidiyor Viking geliyor! Galatasaray yönetimi sol bek için düğmeye bastı

    Bir türlü bekleneni veremeyen Van Aanholt’la ocak ayında yolları ayırma kararı alan yönetim, 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya kancayı attı. Dünya Kupası arasında Kristiansen’le ilk temasın sağlanacağı ortaya çıktı.

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    Aanholt gidiyor Viking geliyor

    Şimdiden ara transfer döneminin çalışmalarına start veren Galatasaray'da gözler sol bek bölgesine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'da performansı bir türlü beklenen düzeye çıkamayan Patrick van Aanholt'la yolların ayrılmasına karar verildi. Alınan bilgilere göre; Dünya Kupası için lige verilen arada Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrılacak ve ayrılık görüşmelerine başlanacak.



    TARAFTARIN TEPKİSİNİ TOPLADI
    Son olarak 7-0 biten GMG Kastamonuspor maçında takımın en kötüsü olan ve taraftarların tepkisini toplayan Van Aanholt konusunda teknik direktör Okan Buruk da tüm umudunu kaybetti. Tecrübeli hocanın sol bek transferi için raporunu verdiği ve yönetimin çalışmalara başladığı öğrenildi. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre; Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Kopenhag formasını giyen Victor Kristiansen yer alıyor. 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, ülkesinin U21 milli takımında sarı-kırmızılı stoper Mathias Ross ile beraber forma giyiyor.



    TRABZONSPOR'A KARŞI OYNADI
    Kristiansen'in Victor Nelsson'la aynı menajerlik şirketine sahip olması da dikkatleri çekiyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızla Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda takımın ilgilendiği belirtiliyor. Victor Kristiansen bu sezon Trabzonspor'a karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etmişti.

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