Aanholt gidiyor Viking geliyor! Galatasaray yönetimi sol bek için düğmeye bastı

Şimdiden ara transfer döneminin çalışmalarına start veren Galatasaray'da gözler sol bek bölgesine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'da performansı bir türlü beklenen düzeye çıkamayan Patrick van Aanholt'la yolların ayrılmasına karar verildi. Alınan bilgilere göre; Dünya Kupası için lige verilen arada Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrılacak ve ayrılık görüşmelerine başlanacak.