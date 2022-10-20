Galatasaray'da sol tarafta van Aanholt gidiyor Victor Kristiansen geliyor! Takvim.com.tr detayları açıklıyor





TARAFTARIN TEPKİSİNİ TOPLADI

Son olarak 7-0 biten Kastamonuspor maçında takımın en kötüsü olan ve taraftarların tepkisini toplayan Van Aanholt konusunda teknik direktör Okan Buruk da tüm umudunu kaybetti. Tecrübeli hocanın sol bek transferi için raporunu verdiği ve yönetimin çalışmalara başladığı öğrenildi. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Kopenhag formasını giyen Victor Kristiansen yer alıyor. 19 yaşındaki Danimarkalı yıldız, ülkesinin U21 milli takımında Mathias Ross ile beraber forma giyiyor.