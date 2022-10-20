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    • 20.10.2022 17:08
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    • 20.10.2022 17:15
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    Galatasaray'da sol tarafta van Aanholt gidiyor Victor Kristiansen geliyor! Takvim.com.tr detayları açıklıyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Kayserispor yenilgisiyle yara alan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekip Hollandalı sol bek van Aanholt ile yollarını ayırmanın planını yaparken, transfer listesine Kopenhag'da forma giyen Victor Kristiansen'i aldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte G.Saray’ın yeni sol bek hedefi

    Şimdiden ara transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'da gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'da performansı bir türlü beklenen düzeye çıkamayan Patrick van Aanholt'la yolların ayrılmasına karar verildi. Alınan bilgilere göre Dünya Kupası için lige verilen arada Hollandalı yıldızın menajeri İstanbul'a çağrılacak ve ayrılık görüşmelerine başlanacak.



    TARAFTARIN TEPKİSİNİ TOPLADI
    Son olarak 7-0 biten Kastamonuspor maçında takımın en kötüsü olan ve taraftarların tepkisini toplayan Van Aanholt konusunda teknik direktör Okan Buruk da tüm umudunu kaybetti. Tecrübeli hocanın sol bek transferi için raporunu verdiği ve yönetimin çalışmalara başladığı öğrenildi. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Kopenhag formasını giyen Victor Kristiansen yer alıyor. 19 yaşındaki Danimarkalı yıldız, ülkesinin U21 milli takımında Mathias Ross ile beraber forma giyiyor.



    TRABZONSPOR'A KARŞI OYNADI
    Kristiansen'in Victor Nelsson'la aynı menajerlik şirketine sahip olması da dikkatleri çekiyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızla Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda takımın ilgilendiği belirtiliyor. Victor Kristiansen bu sezon Trabzonspor'a karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etmişti.



        Bu sezon Kopenhag formasıyla 19 resmi maçta forma giyen 19 yaşındaki sol bek 1 asistlik performans sergiledi. Danimarka ekibinin altyapısından yetiyen Kristiansen 8 kez Danimarka U21 milli takımı için sahaya çıktı.

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