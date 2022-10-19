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    • Spor
    • 19.10.2022 20:13
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    • 19.10.2022 20:13
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    Fenerbahçe ve Başakşehir karşılaşmasının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 11. haftada görev alacak hakemler

    Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. İşte Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler...

    Fenerbahçe ve Başakşehir maçının hakemi belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.



    Görev alacak hakemler şu şekilde:

    21 EKİM CUMA
    20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

    22 EKİM CUMARTESİ
    14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

    17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

    20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

    23 EKİM PAZAR
    14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

    17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek

    20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

    24 EKİM PAZARTESİ
    20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

    20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

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    Haberler Spor Fenerbahçe ve Başakşehir karşılaşmasının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 11. haftada görev alacak hakemler
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