Fenerbahçe ve Başakşehir karşılaşmasının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 11. haftada görev alacak hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Görev alacak hakemler şu şekilde:
21 EKİM CUMA
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
22 EKİM CUMARTESİ
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
23 EKİM PAZAR
14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık
24 EKİM PAZARTESİ
20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam