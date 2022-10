Fenerbahçe rakiplerine nefes aldırmıyor! Gol oldu yağdılar

Süper Lig'de ilk 10 haftalık periyotta ortaya koyduğu performansla taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe attığı gollerle dikkat çekiyor. Bu sezon 9 lig maçında 28 gole ulaşan Sarı-Lacivertliler muhteşem hücum grafiğiyle özlem duyduğu şampiyonluğa hızla ilerliyor.

HER DAKİKA TEHDİT

Jorge Jesus'un önderliğindeki Fenerbahçe, karşılaşmaların neredeyse her dakikasında rakipleri için tehdit oluşturdu. Baş döndüren hücum hattıyla birlikte futbolseverlere adete resital sundular. Sarı-Lacivertliler, her 15 dakikalık zaman diliminde de rakiplerin avlamayı başardı.