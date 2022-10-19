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    • Spor
    • 19.10.2022 12:17
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    • 19.10.2022 12:17
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    Fenerbahçe rakiplerine nefes aldırmıyor! Gol oldu yağdılar

    Süper Lig'de ilk 10 haftayı en golcü takım olarak geride bırakan Fenerbahçe, adeta rakiplerine nefes aldırmıyor. Sarı lacivertlilerin 90 dakika boyunca, 15 dakikalık periyotlara bakıldığında fileleri havalandırmadığı bir bölüm bulunmuyor. Fenerbahçe bu istatistikleriyle, sezon hedeflerinin arasına şampiyonlukla beraber 103 gollü rekoru kırmayı da ekledi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Fenerbahçe nefes aldırmıyor

    Süper Lig'de ilk 10 haftalık periyotta ortaya koyduğu performansla taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe attığı gollerle dikkat çekiyor. Bu sezon 9 lig maçında 28 gole ulaşan Sarı-Lacivertliler muhteşem hücum grafiğiyle özlem duyduğu şampiyonluğa hızla ilerliyor.

    HER DAKİKA TEHDİT
    Jorge Jesus'un önderliğindeki Fenerbahçe, karşılaşmaların neredeyse her dakikasında rakipleri için tehdit oluşturdu. Baş döndüren hücum hattıyla birlikte futbolseverlere adete resital sundular. Sarı-Lacivertliler, her 15 dakikalık zaman diliminde de rakiplerin avlamayı başardı.

    EN GOLCÜ İSİM VALENCİA
    Fenerbahçe, Süper Lig'de 1 ile 15. dakikalar arası 4, 16 ile 30. dakikalar arasında 5, 31 ve 45. dakikalar arası 3, 45+'larda da 3 gol atmayı başardı. Fenerbahçe, 46 ile 60 arası 3, 61 ile 70. dakikalar arası 3, 76 ve 90 arası 3, 90+'larda ise 4 kez fileleri sarstı.

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    HİÇ GERİYE DÜŞMEDİ
    Jorge Jesus'un öğrencileri ilk yarılarda 15 gol bulurken skor olarak hiç geriye düşmedi. Tarihinde 103 gollü şampiyonluğu bulunan Sarı-Lacivertliler sezon sonunda bu rekoru geliştirmek istiyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe rakiplerine nefes aldırmıyor! Gol oldu yağdılar
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