Fenerbahçe rakiplerine nefes aldırmıyor! Gol oldu yağdılar

EN GOLCÜ İSİM VALENCİA

Fenerbahçe, Süper Lig'de 1 ile 15. dakikalar arası 4, 16 ile 30. dakikalar arasında 5, 31 ve 45. dakikalar arası 3, 45+'larda da 3 gol atmayı başardı. Fenerbahçe, 46 ile 60 arası 3, 61 ile 70. dakikalar arası 3, 76 ve 90 arası 3, 90+'larda ise 4 kez fileleri sarstı.