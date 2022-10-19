Fenerbahçe rakiplerine nefes aldırmıyor! Gol oldu yağdılar

Süper Lig'de ilk 10 haftalık periyotta ortaya koyduğu performansla taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe attığı gollerle dikkat çekiyor. Bu sezon 9 lig maçında 28 gole ulaşan Sarı-Lacivertliler muhteşem hücum grafiğiyle özlem duyduğu şampiyonluğa hızla ilerliyor.
HER DAKİKA TEHDİT
Jorge Jesus'un önderliğindeki Fenerbahçe, karşılaşmaların neredeyse her dakikasında rakipleri için tehdit oluşturdu. Baş döndüren hücum hattıyla birlikte futbolseverlere adete resital sundular. Sarı-Lacivertliler, her 15 dakikalık zaman diliminde de rakiplerin avlamayı başardı.
EN GOLCÜ İSİM VALENCİA
Fenerbahçe, Süper Lig'de 1 ile 15. dakikalar arası 4, 16 ile 30. dakikalar arasında 5, 31 ve 45. dakikalar arası 3, 45+'larda da 3 gol atmayı başardı. Fenerbahçe, 46 ile 60 arası 3, 61 ile 70. dakikalar arası 3, 76 ve 90 arası 3, 90+'larda ise 4 kez fileleri sarstı.
Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu Enner Valencia, ilk 9 maçta 10 golle takımının ve ligin en fazla gol atan oyuncusu konumunda…
HİÇ GERİYE DÜŞMEDİ
Jorge Jesus'un öğrencileri ilk yarılarda 15 gol bulurken skor olarak hiç geriye düşmedi. Tarihinde 103 gollü şampiyonluğu bulunan Sarı-Lacivertliler sezon sonunda bu rekoru geliştirmek istiyor.