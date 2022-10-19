Galatasaray gol istatistiğinde son sırada! İşte duran topta devleri sollayan takım Fatih Karagümrük!
Son dakika haberleri... Süper Lig'de ilk 10 hafta geride kalırken, gol istatistiğinde Fenerbahçe, attığı 28 golle açık ara liderliğini sürdürüyor. Galatasaray istediği verimi alamazken duran topta devleri bile sollayan bir takım var.
19.10.2022 12:32 - Son Güncelleme: 19.10.2022 12:44
Fenerbahçe, 28 golün 20'sini akan oyundan buldu. 4 golü duran toptan, 4'ünü ise penaltıdan kaydetti. Ligde akan oyundan en fazla gol bulan takım Fenerbahçe. Ligin bir başka devi Galatasaray ise gollerinin (10 gol) tamamını akan oyundan bulurken, duran top ve penaltı golü kaydedemedi.
Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum organizasyonlarını geliştirmek için bir duran top antrenörü talep etmiş yönetim de bu talebe olumlu cevap vermişti.