Galatasaray gol istatistiğinde son sırada! İşte duran topta devleri sollayan takım Fatih Karagümrük!

Fenerbahçe, 28 golün 20'sini akan oyundan buldu. 4 golü duran toptan, 4'ünü ise penaltıdan kaydetti. Ligde akan oyundan en fazla gol bulan takım Fenerbahçe. Ligin bir başka devi Galatasaray ise gollerinin (10 gol) tamamını akan oyundan bulurken, duran top ve penaltı golü kaydedemedi.