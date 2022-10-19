3,1 ortalama ile Avrupa kulüplerini sollayan Fenerbahçe tarihi rekora göz kırpıyor

Zorlu geçmesi beklenen Ankaragücü deplasmanında 3-0 kazanan Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Ligin gizli lideri olan Sarı-Lacivertliler taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini toplayan teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hücumda da adeta şov yapıyor. Şu ana kadar 9 maçta rakip ağlara tam 28 gol gönderen Fenerbahçe bir yandan camiada şampiyonluk ateşini yakarken bir yandan da tarihi rekora göz kırpıyor. Sarı-Lacivertliler 103 golle Türk futbol tarihine geçtiği 1988-89 sezonunda 9 haftada sonunda 20 kez ağları sarsmıştı. Şu anda ligde 28 gol bulan Fener eğer bu ritmini sürdürürse unutulmaz rekoru tarihe gömmüş olacak.
ZİRVEDE HOLLANDALILAR VAR
Jorge Jesus'un ekibi müthiş hücum performansıyla sadece Türkiye'de adından söz ettirmiyor. Sarı-Lacivertliler 3,1'lik gol ortalaması ile Avrupa'nın birçok devini geride bıraktı. Avrupa'nın en önemli 10 ligi dikkate alındığında Fenerbahçe kendisine 4. sırada yer bulmuş durumda.
Fener bu performansıyla Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Dortmund, Barcelona, Bayern Münih, Napoli ve PSG gibi takımları solladı. Listenin zirvesinde 3,5 ortalama ile PSV Eindhoven yer alırken, bir diğer Hollanda ekibi Ajax 3,4 ile ikinci, Manchester City ise 3,3 ortalama ile 3. sırada yer aldı.