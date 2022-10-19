3,1 ortalama ile Avrupa kulüplerini sollayan Fenerbahçe tarihi rekora göz kırpıyor

Zorlu geçmesi beklenen Ankaragücü deplasmanında 3-0 kazanan Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Ligin gizli lideri olan Sarı-Lacivertliler taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini toplayan teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hücumda da adeta şov yapıyor. Şu ana kadar 9 maçta rakip ağlara tam 28 gol gönderen Fenerbahçe bir yandan camiada şampiyonluk ateşini yakarken bir yandan da tarihi rekora göz kırpıyor. Sarı-Lacivertliler 103 golle Türk futbol tarihine geçtiği 1988-89 sezonunda 9 haftada sonunda 20 kez ağları sarsmıştı. Şu anda ligde 28 gol bulan Fener eğer bu ritmini sürdürürse unutulmaz rekoru tarihe gömmüş olacak.