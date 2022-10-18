Fenerbahçe o efsane sezonu bile solladı

Süper Lig'in gizli lideri durumundaki Fenerbahçe, 1 maçı eksik olmasına rağmen lider Adana Demirspor'un sadece 1 puan gerisinde… Beşiktaş'a göre 1 maçı eksik olan Kanarya, rakibinden 1 puan önde… Trabzonspor'a da 2 puan fark atmış durumda... Galatasaray ile 9 maç oynayan Fenerbahçe, ezeli rakibine de 3 puan fark atmış durumda.
Fenerbahçe, bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de 9 hafta sonunda 28 gol attı. Trabzonspor ve Galatasaray'ın toplamından daha fazla gol atan Fenerbahçe rekor kırdığı sezona da göz kırpıyor.
Sarı-Lacivertliler şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda 103 gole ulaşmıştı. Kanarya, o sezon ilk 9 hafta sonunda rakip filelere 20 gol bırakmıştı. Bu sezon ise ilk 9 maç sonunda 28 gol attı.