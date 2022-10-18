Fenerbahçe o efsane sezonu bile solladı

Süper Lig'in gizli lideri durumundaki Fenerbahçe, 1 maçı eksik olmasına rağmen lider Adana Demirspor'un sadece 1 puan gerisinde… Beşiktaş'a göre 1 maçı eksik olan Kanarya, rakibinden 1 puan önde… Trabzonspor'a da 2 puan fark atmış durumda... Galatasaray ile 9 maç oynayan Fenerbahçe, ezeli rakibine de 3 puan fark atmış durumda.