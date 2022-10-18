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    • Spor
    • 18.10.2022 12:36
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    • 18.10.2022 12:36
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    Fenerbahçe o efsane sezonu bile solladı

    Fenerbahçe, Süper Lig’de özlem duyduğu şampiyonluğa bu sezon kavuşmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Ankaragücü engelini de aşarak 10. hafta sonunda 20 puana ulaştı. Üstelik 1 maçı da eksik…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Efsane sezonu bile geçtiler

    Süper Lig'in gizli lideri durumundaki Fenerbahçe, 1 maçı eksik olmasına rağmen lider Adana Demirspor'un sadece 1 puan gerisinde… Beşiktaş'a göre 1 maçı eksik olan Kanarya, rakibinden 1 puan önde… Trabzonspor'a da 2 puan fark atmış durumda... Galatasaray ile 9 maç oynayan Fenerbahçe, ezeli rakibine de 3 puan fark atmış durumda.

    Fenerbahçe, bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de 9 hafta sonunda 28 gol attı. Trabzonspor ve Galatasaray'ın toplamından daha fazla gol atan Fenerbahçe rekor kırdığı sezona da göz kırpıyor.

    Sarı-Lacivertliler şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda 103 gole ulaşmıştı. Kanarya, o sezon ilk 9 hafta sonunda rakip filelere 20 gol bırakmıştı. Bu sezon ise ilk 9 maç sonunda 28 gol attı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe o efsane sezonu bile solladı
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