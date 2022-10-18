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    • Spor
    • 18.10.2022 12:06
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    • 18.10.2022 12:06
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    Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor!

    Son dakika Fenerbahçe spor haberleri! Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Ankaragücü maçında ortaya koyduğu başarılı performansla adından yine söz ettirmeyi başardı. Kanarya’nın başarısında büyük pay sahibi olan İrfan Can, 2 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kahveci rekora koşuyor!

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, Ankaragücü maçında ortaya koyduğu başarılı performansla adından yine söz ettirmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'in milli oyuncusu Başkent'te de sahne aldı ve kahve içme sevincini yaptı.

    AVRUPA'DA MUHTEŞEM BİR GOLE İMZA ATTI
    Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla Ankaragücü filelerini havalandırdı. Tecrübeli oyuncu böylece Avrupa Ligi'ndeki Rennes mücadelesinin ardından yine ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza atmış oldu.

    Kanarya'nın başarısında büyük pay sahibi olan İrfan Can, 2 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak. Bu sezon 5 gol ve 1 asistle mücadele eden yıldız oyuncu geçen sezonu ise 4 gol, 8 asistle tamamladı.

    2020-2021 sezonunda 6 gol, 5 asist, 2019-2020'de 6 gol, 5 asist ve 2018-2019 sezonunda 4 gol, 5 asist üreten İrfan Can Kahveci, 2 gol atması durumunda 7 gole ulaşacak ve en çok gol attığı sezonu geride bırakmış olacak.

        Bu sezon Süper Lig'de takımının oynadığı 9 maçın 2'sini sakatlığı nedeniyle kaçıran yıldız oyuncu 1 maçta ise yedek kulübesindeydi. Tecrübeli futbolcu, 7. haftada oynanan Alanyaspor maçı sonrasında Ankaragücü karşılaşmasında bir kez daha fileleri havalandırdı.

        Bu sezon Avrupa Ligi elemeleri play-off turu rövanş maçında Austria Wien'e 2 gol atan İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi gruplarında ise Rennes deplasmanında sahne aldı ve takımı adına 1 gole imza attı.

        Jorge Jesus ile futbolu daha da olgunlaşan İrfan Can Kahveci, 2021 yılında Başakşehir'den transfer edilmişti. Fenerbahçe kariyerinde 54 maçta 9 gol ve 11 asiste ulaşan yıldız oyuncu 23 kez de milli formayı sırtına geçirdi.

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