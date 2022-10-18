Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, Ankaragücü maçında ortaya koyduğu başarılı performansla adından yine söz ettirmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'in milli oyuncusu Başkent'te de sahne aldı ve kahve içme sevincini yaptı.
AVRUPA'DA MUHTEŞEM BİR GOLE İMZA ATTI
Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla Ankaragücü filelerini havalandırdı. Tecrübeli oyuncu böylece Avrupa Ligi'ndeki Rennes mücadelesinin ardından yine ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza atmış oldu.
Kanarya'nın başarısında büyük pay sahibi olan İrfan Can, 2 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak. Bu sezon 5 gol ve 1 asistle mücadele eden yıldız oyuncu geçen sezonu ise 4 gol, 8 asistle tamamladı.
2020-2021 sezonunda 6 gol, 5 asist, 2019-2020'de 6 gol, 5 asist ve 2018-2019 sezonunda 4 gol, 5 asist üreten İrfan Can Kahveci, 2 gol atması durumunda 7 gole ulaşacak ve en çok gol attığı sezonu geride bırakmış olacak.