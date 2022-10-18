Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor!

AVRUPA'DA MUHTEŞEM BİR GOLE İMZA ATTI

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla Ankaragücü filelerini havalandırdı. Tecrübeli oyuncu böylece Avrupa Ligi'ndeki Rennes mücadelesinin ardından yine ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza atmış oldu.

Kanarya'nın başarısında büyük pay sahibi olan İrfan Can, 2 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak. Bu sezon 5 gol ve 1 asistle mücadele eden yıldız oyuncu geçen sezonu ise 4 gol, 8 asistle tamamladı.