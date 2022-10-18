Kasımpaşa uzatmalarda turladı! Kasımpaşa 2 - 1 Yeni Mersin İdman Yurdu maç sonucu ve goller

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa ile Yeni Mersin İdman Yurdu karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta ev sahibi takım, rakibini uzatmalar sonucu 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselen taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Yeni Mersin İdmanyurdu gole yaklaştı. Erdem Onur Beytaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında, arka direkte Abdurrahman Emek'in çıkardığı şutta top direkten döndü.

30. dakikada konuk takım öne geçti. Muğdat Çelik'in sağdan pasında topla buluşan Erdem Onur Beytaş'ın ceza yayının biraz gerisinden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısını Yeni Mersin İdmanyurdu 1-0 önde tamamladı.

68. dakikada Yeni Mersin İdmanyurdu penaltı kazandı. Aytaç Kara ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Christofer Gürkan'ın yerde kalması üzerine maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu penaltı kararı verdi.

70. dakikada Aslan Gök'ün kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.

80. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Tirpan'ın savunmanın arkasına pasında topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı altıpasa çıkardı. Burak Bilgen'in uzaklaştırmak istediği topa direk dibinde dokunan Ali Sühan Demirel, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

UZATMA BÖLÜMÜ

113. dakikada Kasımpaşa ikinci golü buldu. Yeni Mersin İdmanyurdu'nda savunmanın hatalı pası sonucunda araya giren Graovac, topu bekletmeden Eysseric'e aktardı. Bu oyuncu, pasını savunmanın arkasına hareketlenen Tirpan'a verdi. Tirpan, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

KASIMPAŞA - YENİ MERSİN İDMAN YURDU İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Graovac, Donk, Feyzi, Petretta, Turgay, Yunus, Eysseric, Tunay, Ahmet, Ali

Yeni Mersin İdman Yurdu: Orhan, Burak, İbrahim, Aslan, Miraç, Ömer, Ferhan, Muğdat, Abdurrahman, Erdem, Cemil