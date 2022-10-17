Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uruguaylı yıldızı Diego Rossi Flamengo’nun radarına girdi

    Fenerbahçe’nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Flamengo’nun radarına girdi. Resmi teklif an meselesi. Fenerbahçe’nin beklentisi 12 milyon Euro. İşte tüm detaylar...

    Flamengo Rossi’nin peşinde

    Fenerbahçe son dönemde parlattığı oyuncular ile dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, potansiyeli olan oyuncuları transfer ediyor ve sonra da yüksek bonservis bedelleriyle yıldız futbolcuları elinden çıkartıyor. Kanarya, Kuzey Makedonyalı yıldız futbolcu Eljif Elmas'ı Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya transfer etmiş sonrasında ise Napoli'ye 16.2 milyon Euro'ya satmıştı. Sarı-Lacivertliler, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya aldı. Napoli'ye ise sezon başında 18 milyon Euro bedelle gönderdi. Brezilya medyasından Torcedores'in haberine göre Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Flamengo'nun radarında... Brezilya ekibi, yıldız oyuncuyu transfer edebilmek için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak. Fenerbahçe'nin ABD ekibi Los Angeles FC'den 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Rossi için beklentisi 12 milyon Euro.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan Çam ve Sakura’da
    Haberler Spor Uruguaylı yıldızı Diego Rossi Flamengo’nun radarına girdi
        SON DAKİKA