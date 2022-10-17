Uruguaylı yıldızı Diego Rossi Flamengo’nun radarına girdi

Fenerbahçe son dönemde parlattığı oyuncular ile dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, potansiyeli olan oyuncuları transfer ediyor ve sonra da yüksek bonservis bedelleriyle yıldız futbolcuları elinden çıkartıyor. Kanarya, Kuzey Makedonyalı yıldız futbolcu Eljif Elmas'ı Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya transfer etmiş sonrasında ise Napoli'ye 16.2 milyon Euro'ya satmıştı. Sarı-Lacivertliler, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya aldı. Napoli'ye ise sezon başında 18 milyon Euro bedelle gönderdi. Brezilya medyasından Torcedores'in haberine göre Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Flamengo'nun radarında... Brezilya ekibi, yıldız oyuncuyu transfer edebilmek için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak. Fenerbahçe'nin ABD ekibi Los Angeles FC'den 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Rossi için beklentisi 12 milyon Euro.