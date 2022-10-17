TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar: "Erasmus gibi hakem değişimi olabilir"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futboldaki yeni yol haritasıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
Göreviniz hem büyük bir sorumluluk istiyor, hem de eleştirilerin hedefinde oluyorsunuz.
Görevimizin zorluğunun bilincindeyiz. TFF Başkanlığı'nı kartvizit olarak kullanmak için aday olmadım. Bu kuruma ve Türk futboluna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz dönemde futbolun büyük sorunları vardı. Zor bir dönemde seçildik. Kısa sürede birçok yeniliğe imza attık. Askıda kalan birçok işi de çözüyoruz. Yayıncı kuruluşla ilgili sorunu, yabancı kuralı ve hakemlerle ilgili konuları kısa sürede çözüme kavuşturduk. Göreve geldiğimiz günden beri güven, adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkesi ile hareket ediyoruz. Kutuplaşarak bir yere varamayız. Kavga etmek yerine, ortak akıl ile hareket etmeliyiz. Benim dönemimde kulüplerle kavga etmeyeceğiz.
TFF Başkanlığı'ndan önce dört büyüklerden taraftarı olduğunuz bir takım var mıydı?
Başkanlığını yaptığım dönemde Gaziantepspor dışında bir takımı desteklemedim. Ama şimdi makamım gereği milli takımı tutuyorum. Tüm kulüplere eşit mesafedeyim.
CEZAİ YAPTIRIMLAR OLACAK
Kulüp başkanlarının bir kısmı hakemlere yönelik ağır eleştirilerde bulunuyor. 'Operasyon hakemi' diye bir tanımlama bile var artık. Operasyon hakemi yanlış bir tanımlama. Böyle şehir efsaneleri yaratmamak gerekiyor. Eleştirilen hakemlerin birçoğu, yurt dışında yönettiği maçlarda övgü alıyor. Aynı hakem burada maç yönetince eleştirilerin hedefi oluyor. Hakemler de insan, onlara bu kadar yüklenmek yanlış. Bugün İngiltere'de bir hakem için böyle ağır konuşmalar yapamazsınız. Yaparsanız da büyük ceza alırsınız. Önümüzdeki dönemde de hakemlere ağır ithamlarda bulunanlara yönelik cezai yaptırım için adımlar atacağız. Biz TFF olarak hakemlerimizin eksikliklerini gidermek için projeleri hayata geçiriyoruz. Hakemleri dijital ortamda atıyoruz maçlara. Dünyanın hiçbir yerinde galip gelen taraf hakemden şikayet etmez. Hakemler, mağlubiyetlere kılıf olmamalı.
Futbolumuzun marka değerini arttırma hedefiniz olduğunu söylemiştiniz...
Futbolun marka değeri durduğu yerde artmaz. Biz birlik ve beraberlik kapsamında bir strateji yürüteceğiz. TFF, kulüp başkanları, teknik direktörleri, futbolcuları, hakemlerimiz, taraftarlar, medya mensupları, üniversiteler, iş insanları gibi futbol camiasından insanları işin içine katarak, birlik ve beraberlik içinde futbolumuzun daha iyi noktaya gelmesi için çalışma yapacağım. Bağımsız ve uzman bir kuruluş ile anlaştık. Futbolun paydaşlarıyla sinerji oluşturarak, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık hedefler koyacağız. Ortak akılla, birlik ve beraberlik içinde futbolumuzun marka değerini arttıracağımıza inanıyorum.
Göreve geldiğiniz günden beri yaptığınız yenilikler var mı?
7 yıldır hakemlere zam yapılmamıştı, biz yaptık. Hakemlerimizin gelişimi için UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas ile eğitimci olarak anlaştık. Maçlara iki gözlemci getirdik. Saha ve VAR hakemlerini ayırdık. Futbolcuların lisanslarını ve transferlerini dijital hale getireceğiz. 6 ay sonra kulüpler artık futbolcuların lisansını da transferini de online olarak yapabilecek. Maç yayınlarıyla ilgili de yeniliklerimiz var. 2., 3. Lig maçlarının naklen yayınlanması için yayıncı kuruluşla anlaştık. Korsan yayınlarla da mücadele edeceğiz.