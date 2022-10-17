TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar: "Erasmus gibi hakem değişimi olabilir"





TFF Başkanlığı'ndan önce dört büyüklerden taraftarı olduğunuz bir takım var mıydı?

Başkanlığını yaptığım dönemde Gaziantepspor dışında bir takımı desteklemedim. Ama şimdi makamım gereği milli takımı tutuyorum. Tüm kulüplere eşit mesafedeyim.



CEZAİ YAPTIRIMLAR OLACAK

Kulüp başkanlarının bir kısmı hakemlere yönelik ağır eleştirilerde bulunuyor. 'Operasyon hakemi' diye bir tanımlama bile var artık. Operasyon hakemi yanlış bir tanımlama. Böyle şehir efsaneleri yaratmamak gerekiyor. Eleştirilen hakemlerin birçoğu, yurt dışında yönettiği maçlarda övgü alıyor. Aynı hakem burada maç yönetince eleştirilerin hedefi oluyor. Hakemler de insan, onlara bu kadar yüklenmek yanlış. Bugün İngiltere'de bir hakem için böyle ağır konuşmalar yapamazsınız. Yaparsanız da büyük ceza alırsınız. Önümüzdeki dönemde de hakemlere ağır ithamlarda bulunanlara yönelik cezai yaptırım için adımlar atacağız. Biz TFF olarak hakemlerimizin eksikliklerini gidermek için projeleri hayata geçiriyoruz. Hakemleri dijital ortamda atıyoruz maçlara. Dünyanın hiçbir yerinde galip gelen taraf hakemden şikayet etmez. Hakemler, mağlubiyetlere kılıf olmamalı.